New York-ul e un poem: O seară cu Andrei Codrescu

Cel mai celebru scriitor american de origine română, poetul, profesorul și jurnalistul Andrei Codrescu, se va afla joi seara, în 18 aprilie, la sediul din Manhattan al Institutului Cultural Român din New York pentru un eveniment special prilejuit de apariția celei mai recente cărți ale sale, no time like now, un lung poem dedicat New York-ului.

Marele poet, în aceeași măsură un vorbitor spumos și plin de umor, va intra în dialog cu scriitoarele Carmen Firan și Sharon Mesmer, excelente cunoscătoare ale operei și biografiei sale, precum și ale spațiului cultural new-yorkez. Temele conversației sunt relația dintre poezie și biografie, New York ca sursă de inspirație literară și transpunerile sale lirice, statutul poetului într-o lume dominată de vizual și, desigur, relația cu țara de origine, România.

Andrei Codrescu este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori români din spațiul nord-american. A publicat numeroase volume de poezie, eseuri și proză, câteva traduse în limba română, precum și cronici literare și articole în The New York Times, The Chicago Tribune, Los Angeles Times, Harper’s Magazine, Paris Review. În românește i-au apărut, printre altele, Ghid Dada pentru postumani, Lecția de poezie, Prof pe drum, Un bar în Brooklyn, Submarinul iertat (împreună cu Ruxandra Cesereanu). A transmis pentru publicul american, în calitate de corespondent pentru National Public Radio și ABC News, desfășurarea Revoluției din 1989, pe care a redat-o apoi în cartea Gaura din steag, declarată de The New York Times ”Notable Book of the Year“ (1991). Este distins cu Premiul Peabody pentru filmul Road Scholar și i-a fost decernat de două ori Premiul Pushcart.

Evenimentul face parte dintr-o serie de întâlniri literare menite să pună în valoare cărți ale autorilor de origine română sau cu tematică românească, apărute de curând în Statele Unite. Până acum, printre invitații ICR New York din acest an s-au numărat fostul ambasador al SUA în România Alfred Moses, autor al unui incitant jurnal bucureștean, și istoricul britanic Dennis Deletant, care a publicat recent o monumentală istorie a comunismului în România.