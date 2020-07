O poveste de dragoste postapocaliptică. Sălbaticele de Rory Power

Sălbaticele este cartea de debut a scriitoarei Rory Power și a fost publicată în Statele Unite în vara anului trecut. A fost desemnată cea mai bună carte a anului 2019 de către New York Public Library, bestseller New York Times, iar criticii literari au apreciat la tânara autoare capacitatea de a reda “relații convingătoare, groaza viscerală, dar și rezistența în mijlocul haosului ecologic și politic”. Nimeni nu se gândea atunci că doar câteva luni mai târziu întreaga planetă va experimenta trăirile sălbaticelor personaje ale lui Rory Power.



Dacă vrei să afli cum a ales autoarea americană acest subiect, ce a inspirat-o sau care sunt scriitorii săi preferați, precum și ulte altele, urmărește evenimentele de la FestivalYA - festival de carte, muzică și idei young adult - organizat de Editura Trei în parteneriat cu Librăriile Cărturești. Vino la întâlnirea online de joi, 23 iulie 2020, de la ora 17.00. Dacă vrei să îi adresezi direct întrebări lui Rory, trimite un email la adresa inscrieri@carturesti.net cu codul RORY POWER și îți asiguri un loc GRATUIT la întâlnirea cu ea.



Ce ar trebui să știm înainte de a începe să citim Sălbaticele? Este un roman foarte frumos și extrem de brutal. O poveste care te acaparează și rămâne mult timp cu tine după ce ai terminat-o de citit. Rămâi cu gândul la Tox, la insula din largul coastei orașului Maine, la fetele cu răbufniri neașteptate și la pădurile sălbatice, care amenință să le devoreze. Rory Power îți captează atenția cu descrierea bolii care omorât jumătate dintre elevele și profesorii de la Școala Raxter. Trăirile supraviețuitorilor sunt la fel de realist descrise; sentimentul izolării, lupta pentru viață într-o lume fără control.



„Această carte este atât de incisivă și are atât de multă emoție, transpusă în moduri atât de inteligente, încât sunt convins că va avea un succes impresionant.” – Jeff Vandermeer, autorul bestsellerului Anihilare



„O poveste SF horror, feministă, LGBT+, cu fete reale, curajoase și imperfecte împotriva unei lumi care a luat o razna.” – Dawn Kurtagich, scriitoare



A trecut un an și jumătate de carantină la Școala de fete Raxter, de când a apărut Toxul. Întâi au murit una după alta profesoarele. Trupurile elevelor s-au transformat în ceva ciudat și străin. Izolate de restul lumii și lăsate să se descurce singure pe insula pe care se află școala, fetele nu îndrăznesc să iasă dincolo de gard, unde Toxul a transformat pădurile în locuri sălbatice și periculoase.

Când Byatt dispare, Hetty va face orice ca s-o găsească: va sfida carantina și va înfrunta ororile de dincolo de gardul școlii.

Dar în lume află că povestea este mult mai complicată decât și ar fi putut imagina.



Rory Power a crescut în New England, unde locuiește și acum și lucrează ca editor de ficțiune polițistă și consultant pentru adaptări TV.

Are un doctorat în literatură de la Universitatea din East England și își amintește cu plăcere de perioada petrecută acolo, în parte pentru că a învățat o mulțime de lucruri, dar, în principal, pentru că în campus găsea o grămadă de iepurași sălbatici.



Sălbaticele, un bestseller New York Times, este primul ei roman, iar în iulie 2020 urmează să apară cel de al doilea, Burn Our Bodies Down.