„Oameni normali” pe micile ecrane: fanii cer o continuare

La două luni după premiera seriei TV „Oameni normali” - ecranizarea romanului lui Sally Rooney, tradus în română la Curtea Veche Publishing - criticile pozitive nu încetează să apară. Deși cele 12 episoade acoperă în întregime povestea de dragoste dintre Marianne și Connell din carte, posibilitatea unui al doilea sezon devine din ce în ce mai reală. Între timp, producătorii au avansat cu ecranizarea primului roman al lui Rooney, „Conversații cu prieteni”.

Adaptarea romanului „Oameni normali” , realizată în coproducție de BBC Three și Hulu, a avut premiera pe 29 aprilie 2020 în Marea Britanie. A devenit una dintre cele mai populare serii TV ale momentului încă de la primul episod, criticii aclamând-o drept una dintre cele mai fine adaptări TV a unei cărți, iar fanii au început să speculeze imediat posibilitatea unei continuări. Într-o discuție cu site-ul DigitalSpy.com și alți membri ai presei, Ed Guiney, co-producător al serialului, a spus că nu intenționează să continue cu un al doilea sezon „în următoarea perioadă. Acum ne concentrăm eforturile pe adaptarea romanului << Conversații cu prieteni>>.” Regizorul Lenny Abrahamson le-a spus celor de la Radio Times că are „un fel de fantezie în care îmi imaginez cam unde au ajuns peste zece ani [personajele principale]”. Iar cei doi actori care îi portretizează pe Marianne și Connell (Daisy Edgar Jones și Paul Mescal) s-au arătat interesați de continuarea seriei într-un interviu pentru NME: „Primul sezon redă cartea. Însă nu știm ce e pe partea cealaltă. Ce e grozav la cele două personaje e că vieților lor merg mai departe”, a spus Mescal.

Serialul este extrem de apreciat de publicul larg: în timp ce pe RottenTomatoes.com se bucură de un rating de 89% din partea criticilor si de 94% din partea publicului, pe IMDB are în prezent nota 8,6 din 10. Dwight Garner de la The New York Times a spus despre serie că îi dă din toată inima „14 stele din 10. Am fost extrem de mișcat [de serial]. L-am văzut complet din două vizionări. [...] Proza lui Rooney este atât de energică, atât de directă și scrisă cu atâta încredere. [...] Serialul este cu siguranță mai romanțat, deși nu m-aș plânge de asta.”

Despre romanul „Oameni normali”

După apariția din august 2018, cartea a intrat direct în topul bestsellerurilor New York Times, pe primul loc în topul publicației Sunday Times și pe lista lungă la Man Booker Prize. A fost recomandat până și de Barack Obama drept una dintre cele mai bune lecturi ale anului 2019. Sally Rooney este considerată “Un Salinger al generației Snapchat”, prima mare scriitoare din generația Millennials, iar fanii cărților ei sunt extrem de devotați, ceea ce a făcut adaptarea cărților destul de riscantă – exista oricând posibilitatea ca ecranizarea să nu se ridice la așteptările lor.

Marianne este fiica unei familii înstărite și locuiește într-un conac impunător dintr-un orășel irlandez. Introvertită, cu o inteligență uneori prea ascuțită și cu o înfățișare incertă, are toate însușirile pentru a fi marginalizată de colegi. Connell, fiul menajerei, este chipeș și deștept, popular în tot liceul. Atracția care se naște între cei doi adolescenți are o forță magnetică. Cum vor evolua ei de-a lungul anilor de facultate și prin ce transformări va trece relația lor? Ce se va întâmpla atunci când diferențele sociale vor ridica ziduri între ei, când experiențele de viață îi vor strivi sub implacabilul lor? Cum își vor confrunta cei doi tineri demonii interiori?

Volumul „Oameni normali” este disponibil în toate librăriile din țară.