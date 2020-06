Omul de castane de Søren Sveistrup, la Editura Trei

Dacă sunteți unul dintre fanii crime-ului nordic, dacă v-a plăcut seria Millennium a lui Stieg Larsson și, mai recent tradusă în limba română, seria Harry Hole a lui Jo Nesbø, ori dacă ați urmărit serialul The Killing, al cărui creator este Søren Sveistrup, veți dori să citiți Omul de castane, romanul său de debut.

Cartea investighează o serie de crime care au aceeași semnătură: la locul faptei e găsită o figurină din castane, „o păpușă simbolică în Danemarca, pe care copiii o realizează în fiecare toamnă”, precizează autorul.

Omul de castane este o poveste pe mai multe straturi, care începe cu un caz de omor considerat simplu, pe care cei doi detectivi, Naia Thulin și Mark Hess, care-l anchetează sunt siguri că îl vor rezolva rapid. Dar, prin abilitatea lui Søren Sveistrup, cazul se transformă într-o serie de crime realizate de un psihopat care terorizează Copenhaga. Semnătura lui, aceste figurine făcute din bețe de chibrit și două castane, lăsate la locul fiecărui omor sângeros. Pe figurine, poliția găsește amprenta unei fetițe răpite și ucise cu un an în urmă. Și nu este un copil oarecare, ci fiica în vârstă de 12 ani a unui membru al guvernului danez, a cărei dispariție a fost masiv mediatizată. O coincidență tragică sau un mesaj diabolic?

Scenaristul Sveistrup își face simțită prezența din primele pagini ale romanului. Povestea începe în 1989, de Halloween, când un polițist este chemat la o fermă îndepărtată, iar cititorul este transportat instantaneu în Danemarca rurală, cu peisajele sale superbe în sezonul de toamnă. La fermă îl așteaptă însă un cadru macabru: o familie a fost ucisă în timp ce era la micul dejun. Imaginea îngrozitoare este completată de o serie de „oameni de castane” desfigurați, care aparent supraveghează crima multiplă.

Stilul cinematografic al cărții i-a adus deja lui Søren Sveistrup un contract de ecranizare, așadar în curând vom putea urmări un serial Netflix având la bază romanul Omul de Castane.

“Când aveam 20 de ani am vrut să scriu marele roman danez și chiar am încercat, dar în fiecare zi sfârșeam prin a mă uita la filmele lui Tarantino, așa că, în final, am renunțat. M-am înscris la Școala de Film din Danemarca și am urmat cariera aceasta. Ani mai târziu am devenit mai încrezător și am încercat din nou. Am vrut să mă provoc. Am scris atât de mulți ani scenarii pentru seriale și filme și am considerat că este timpul să încerc din nou. A fost o muncă grea și în singurătate, cum nu eram obișnuit. Ca scenarist lucrez împreună cu actorii, regizorii, producătorii și restul echipei, opusul scrierii unui roman”, a declarat autorul.

Søren Sveistrup scrie acum cu încrederea celui care a creat unul dintre cele mai bune seriale crime ale momentului. Omul de castane este un thriller îndrăzneț, foarte bine scris, care are toate argumentele pentru a deveni un clasic Nordic Noir.

“E o carte pe care n‑o poți lăsa din mână, dar care te va face să eziți înainte să dai pagina, atât de tulburătoare este.” – Kirkus Reviews

„Un debut plin de suspans și tensiune… Incendiar.” – Financial Times

„Deși e greu să‑ți desprinzi privirea de la personajul diabolic al lui Sveistrup, și băieții buni merită toată atenția.” – New York Times Book Review

„Sveistrup creează o intrigă atât de complexă, încât nici chiar cititorii de romane polițiste versați nu vor ghici finalul. Este o carte înfricoșătoare în cel mai bun sens.” – Library Journal

Søren Sveistrup este un scenarist recunoscut pe plan internațional, producătorul mai multor seriale TV și filme de succes. Este creatorul și scenaristul serialului Crima (Forbrydelsen), difuzat între 2007 și 2012, care a obținut numeroase premii internaționale și a fost vândut în peste 100 de țări. Ulterior, Fox Television Series a realizat, pentru AMC, versiunea americană — The Killing.

Sveistrup, care locuiește la Copenhaga, este și autorul scenariului pentru filmul Omul de zăpadă, după romanul omonim al lui Jo Nesbø.