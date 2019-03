Propuneri de lectură pentru weekend

În perioada 25 martie - 25 aprilie 2019, Accademia di Romania in Roma organizează expoziția de artă contemporană Ion Sălișteanu: 90 de ani de la naștere în Galeria de Artă Accademia di Romania in Roma...

Editura Rao vă propune Bridge of Clay, MARKUS ZUSAK, distins cu prestigiosul premiu Indie Book 2019 Bridge of Clay (Podul de lut, în ediția care va apărea pe 17 aprilie în România), semnat de...

Bridge of Clay (Podul de lut, în ediția care va apărea pe 17 aprilie în România), semnat de MARKUS ZUSAK, autorul bestsellerului Hoțul de cărți, a fost declarat câștigător la categoria Ficțiune la acestă...

Stagiunea „Sunetul Muzicii” de la Castelul Peleș, după 10 ani și numeroase evenimente culturale susținute la Sala de Concerte, primește o înfățișare nouă și un format mai cuprinzător reunite sub numele...

Ca în fiecare an, România este şi în 2019 unul dintre partenerii majori ai Sărbătorii Francofoniei din capitala Portugaliei, care va avea loc în data de 23 martie, la Cineteatro Capitólio, începând cu ora...

Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri Press...