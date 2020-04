Să fim bine cu noi în timpul pandemiei

EVENIMENTE & LANSĂRI, PARENTING, PSIHOLOGIE, PSIHOTERAPIE

Sănătatea poate fi, și ea, contagioasă! Află cum te poți ”molipsi” de obiceiuri, atitudini și sentimente sănătoase, pentru tine, dar și pentru cei dragi ție din cele trei ateliere de consiliere psihologică dedicate acestor vremuri de izolare, teamă și suferință. Evenimentul este organizat deInstitutul pentru Studiul și Tratamentul Traumeiîn colaborare cu Editura Trei și Librăriile Cărturești.

Evenimentele vor fi transmise online pe canalele de facebook ale Editurii Trei, Cărturești și ISTT.

În perioada 27 aprilie – 1 mai 2020, cărțile de psihologie publicate de Editura Trei vor avea o reducere de 25 % în librăria online Cărturești

PROGRAM EVENIMENTE:

1. ,,Părinte în vreme de pandemie” – Monica Lespezanu, miercuri 29 aprilie, ora 18.00

Ca părinte, știi și simți ca trebuie să faci față vremurilor provocatoare prin care trecem, atât tu, cât și copilul tău.

Dar cum te ocupi de tine însuți, având grija și de copilul tău? Cum întelegi și răspunzi reacțiilor, manifestărilor, cererilor copilului, astfel încât să-l linistesti ca să mergeți cu bine mai departe? Cum gestionezi multitudinea de roluri pe care trebuie sa le îndeplinești?

Întâlnirea ,,A fi părinte în vreme de pandemie” vine în întâmpinarea părinților cu scopul de a-i ajuta să-și folosească pe deplin capacitățile de adaptare și reglare în contextul actual.

Un parinte informat, adaptat, cât mai echilibrat este un părinte sănătos, poate ghida adecvat și constituie un pilon de susținere pentru copilul său.

Monica Lespezanu este psiholog, psihoterapeut, membru activ al ISTT, cu o experiență bogată în lucrul cu copiii, adolescenții, familiile, alți adulți care se ocupă de cei mici sau tineri, atât în practică privată, cât și instituțional.

Cărți recomandate:

Cum să crești un copil sigur de sine – Kent Hoffman, Glen CooperPărintele eficient – Thomas Gordon

Parentajul pornește din interior. Cum să crestem copii puternici, sădindu-le încrederea în sine – Dr. Holan Liang

2. ,,Corpul – prieten, cămin, speranță” – Irina Țepuru, joi 30 aprilie, ora 18.00

În aceste vremuri în care am devenit mai virtuali decât ne-am fi dorit vreodată, identitatea noastră încorporată este un reper necesar pentru a ne aduce în concret, pentru a ne conecta cu pământul, cu materia, în asa fel încat să nu ne lăsăm absorbiți de fantasmele fricii, durerii, apatiei, ale predicțiilor sumbre și incertitudinilor.

Corpul nostru este prieten deoarece putem face schimb de informatii, ne putem regla mintea cu ajutorul lui și putem să îndreptăm energie pentru a-l proteja.

În corpul nostru suntem acasă oriunde am fi în aceasta lume. Pentru mulți dintre noi, prinși în vârtejul distragerilor exterioare, corpul era la fel de nelocuit ca și căminul unde am fost forțați să ne întoarcem. În memoria lui, sunt toate experiențele de viață, tot ceea ce am trăit, într-o formă explicită sau implicită.

Nu suntem niciodată separați de corpul nostru, este doar un artificiu de exprimare, noi suntem corpul nostru, iar corpul nostru suntem noi. Pulsiunea vieții, nevoile fiziologice ne cheamă, ne împing uneori să continuăm să trăim; în ciuda fricilor, a oboselii, a deznădejdii. Forța vitală care ne-a adus până aici va gasi o cale sa se manifeste. În micile victorii dar și în căderi, noi continuăm să trăim, să sperăm. Fiecare gura de oxigen pe care o inspirăm ne mișcă, ne înnoiește, ne readuce aminte că, la baza, viața continuă în ciuda schimbărilor, restricțiilor, durerii.

Vă asteptam cu drag să generăm un flux de reflecții, să ne mișcăm împreună printre idei, trăiri, nevoi, să dansăm un dans la susținerii reciproce, să ventilăm experientele, să acceptam urcarile dar și căderile ca fiind parte din noi.

Irina Tepuru este psihoterapeut, membru ISTT și Președintele Asociației Române de Psihoterapie prin Dans și Mișcare

Cărți recomandate:

Corpul meu, trauma mea, eul meu – Franz Ruppert

Crearea și ruperea legăturilor afective – John Bowlby

Arta de a iubi – Erich Fromm

Corpuri. Regândirea legăturii dintre minte și corp– Susie Orbach

3. ,,Sănătatea este contagioasă” – Diana Vasile, vineri 1 mai, ora 18.00

Suntem obișnuiți să gândim că doar bolile se iau sau se dau între oameni. Dar la fel de adevărat este că și sănătatea este contagioasă. Această prelegere va explica DE CE și CUM. Astfel, orice persoană va putea alege mai atent și mai adecvat activitățile, persoanele, contextele în care să se umple de sănătate și să își păstreze sănătatea.

Diana Vasile este psihoterapeut , psiholog clinician, cadru didactic universitar și Președintele ISTT.