Scriitorul Haruki Murakami a anunţat că îşi donează manuscrisele şi discurile vinil unei universităţi japoneze

Renumitul scriitor japonez Haruki Murakami a anunţat că va dona manuscrisele cărţilor sale şi albumele vinil din colecţia personală arhivei Universităţii Waseda din Japonia, relatează duminică Kyodo.



''Nimic nu m-ar face mai fericit decât faptul că un astfel de loc va fi de folos celor care doresc să-mi studieze operele, fie japonezi, fie străini'', a declarat Murakami, în vârstă de 69 de ani, în cadrul unei foarte rare apariţii în public la o conferinţă de presă.



''Sper că acesta va fi începutul unui schimb cultural'', a spus scriitorul care a absolvit această universitate în anul 1975.



Totodată, Murakami a adăugat că va oferi instituţiei din Tokyo scrisorile şi operele sale traduse.



Romanele autorului japonez, traduse în peste cincizeci de limbi, au devenit un fenomen de talie mondială propulsându-l pe Murakami către statutul de posibil pretendent la un premiu Nobel pentru literatură.



Murakami este câştigătorul a numeroase distincţii literare, printre acestea numărându-se Premiul Franz Kafka în 2006, Premiul Ierusalim în 2009 şi premiul Hans Christian Andersen pentru literatură în 2016.



Scriitorul japonez a solicitat în acest an retragerea de pe lista nominalizaţilor la premiul alternativ Nobelului pentru Literatură, anulat în 2018 din cauza unui scandal de abuzuri sexuale în care este implicată Academia suedeză, argumentând că doreşte să se concentreze asupra scrisului. Scriitoarea franceză Maryse Conde, originară din Guadelupa, al cărei nume s-a aflat de mai multe ori pe lista favoriţilor la premiul Nobel, a câştigat în octombrie "Noul premiu pentru literatură", creat de "Noua Academie" din Suedia ca reacţie la mişcarea #MeToo, ce a determinat amânarea cu un an a premiului Nobel pentru literatură.



Haruki Murakami, care apare foarte rar în public, a provocat un val de bucurie şi de emoţie în rândul admiratorilor săi niponi după ce a participat pentru prima dată la o emisiune radiofonică, în luna august, în cadrul unui program dedicat muzicii, o temă recurentă în romanele sale. Muzica l-a ajutat să scrie, a subliniat romancierul nipon în timpul aceleiaşi emisiuni radiofonice. "Nu am învăţat metodele scrisului de proză de la altcineva. Mi le-am însuşit graţie ritmurilor, armoniilor şi improvizaţiilor muzicale", a precizat el.



Scriitorul nipon, care îşi petrece mare parte din timp în Statele Unite, a cucerit admiraţia a milioane de cititori din lumea întreagă, fascinaţi de poveştile sale inspirate din cotidian şi presărate cu suprarealism, adeseori însoţite de referiri la cultura populară, inclusiv la muzică. Romanele scrise de Haruki Murakami au fost publicate în milioane de exemplare.