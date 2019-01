Scriitorul Stephen King a reuşit să salveze rubrica de recenzii literare a unui cotidian

Scriitorul Stephen King a reuşit, prin intermediul a doar câteva mesaje publicate pe Twitter, să salveze rubrica de recenzii literare a unui cotidian din Statele Unite, ameninţată cu dispariţia pe fondul luptei pentru supravieţuire duse de multe media americane, lovite de criză.



Povestea a început vineri, când Stephen King, maestru al genului horror şi fantasy, a anunţat că Portland Press Herald, unul dintre principale cotidiane din statul american Maine în care locuieşte, urma să elimine rubrica duminicală dedicată cărţilor scrise de autori din regiunea aflată la graniţă cu Canada.



"Spuneţi ziarului să NU FACĂ ASTA'', a scris pe Twitter autorul în vârstă de 71 de ani, care a devenit faimos datorită unor romane precum "Carrie" sau ''The Shining". Mulţi scriitori locali ''depind de aceste critici pentru a supravieţui", a adăugat el.



Peste 8.000 de fani au distribuit mesajul său.



Conducerea ziarului cu aproximativ şaptezeci de jurnalişti, a reacţionat provocându-l să-l ajute să găsească noi abonaţi pentru a compensa costurile rubricii, care se ridică la câteva "mii de dolari", scrisă în mare parte de liber profesionişti.



"Dacă puteţi convinge 100 de 'urmăritori' să se aboneze la ediţia electronică, vom reinstaura imediat recenziile literare", a scris pe Twitter conducerea ziarului, care are mai puţin de 10.000 de abonaţi digitali.



Luni, obiectivul de 100 de abonamente - 15 dolari pentru 12 săptămâni - fusese în mare parte atins. ''Mulţumiri tuturor celor care s-au abonat la Press-Herald", a scris Stephen King. "Aţi salvat miza. Există ţări în care artele sunt considerate vitale, însă, din păcate, nu şi aceasta'', a completat autorul.



Redactorul-şef al ziarului, Cliff Schechtman, a precizat că ziarul a primit "aproape 250 de abonaţi noi" datorită acestei operaţiuni. "Când cineva ca Stephen King, cu peste 5 milioane de 'urmăritori' pe Twitter se implică, am ştiut că va avea un impact. Ne-am întrebat cum ar putea să-şi folosească influenţa pentru a sprijini jurnalismul local", a declarat el pentru AFP.



"Presiunile financiare nu se diminuează, sectorul se confruntă cu schimbări considerabile, însă în acest caz este un sfârşit fericit", a subliniat el.



Dacă toate media au pierdut din venituri odată cu creşterea popularităţii reţelelor de socializare şi a disponibilităţii informaţii gratuite pe internet, ziarele locale, cu resurse limitate, sunt în mod special afectate şi duc adesea o luptă pentru supravieţuire.

