Shonda Rhimes, creatoarea serialului Anatomia lui Grey, scrie o carte despre „Anul lui DA”    

Este posibil să fii Shonda Rhimes, una dintre cele mai influente producătoare de televiziune de la Hollywood, și viața ta, demnă de invidie pentru ceilalți, să fie aproape de un dezastru total?

Curtea Veche Publishing lansează „Anul lui DA”, o mărturie fără artificii a experienței care a reinventat-o pe autoarea sa ca femeie, ca mamă, ca prietenă și, de ce nu, ca producătoare. „Anul lui DA” reprezintă povestea unui an hotărâtor din viața Shondei în care s-a hotărât să spună DA tuturor lucrurilor la care mai înainte reacționa cu teamă, izolându-se, ba chiar având atacuri de panică.

Shonda Rhimes, producătoarea executivă și creatoarea serialelor „Anatomia lui Grey”, „Medici în Santa Monica” și „Scandal” – a cărei existență, privită din afară, pare una perfectă – decide să spună lumii întregi adevărata ei poveste de viață. O viață nici pe departe perfectă, dar, cu siguranță, o poveste în care ne regăsim mulți dintre noi chiar dacă, uneori, ne este teamă să recunoaștem.

În spatele unui job unde simțea că deține controlul, în fața computerului unde era întotdeauna un mic demiurg care dădea naștere unor personaje și punea capăt vieții altora, Shonda Rhimes nu a recunoscut niciodată, nici măcar față de ea însăși, că nu este fericită. Producătoare și scenaristă de succes, mamă a trei copii, cunoscută în cercurile influente de la Hollywood, a târât după ea, ani de zile, toate anxietățile, temerile, gândurile negative pe care nu îndrăznea să le înfrunte.

„Niciodată să nu spui da la ceva” – cuvintele surorii ei, Delorse, au făcut-o pe Shonda să realizeze că trebuie să schimbe ceva în ea. „Anul lui DA” a însemnat pentru Shonda o călătorie interioară plină de provocări. S-a luptat cu anxietatea și a învins-o. Și-a propus să slăbească și a reușit. Nu s-a mai ascuns în spatele scuzelor și al minciunilor. A acceptat că uneori, cel mai sănătos este să renunți – fie că este vorba despre oameni sau despre ambiții. Și-a redescoperit frumusețea și feminitatea. Despre toate aceste experiențe Shonda povestește cu căldură și generozitate, oferindu-le celor dornici de schimbare încrederea și curajul de care au nevoie pentru a-și regăsi acel sine echilibrat care se ascunde în fiecare.

Cine este Shonda Rhimes?

A fost inclusă de două ori pe lista celor mai influenți 100 de oameni a revistei TIME, precum și pe lista celor mai puternice 50 de femei din business a revistei Fortune sau în topurile femeilor puternice din Variety și Hollywood Reporter. În anul 2013, Rhimes a fost numită de președintele Obama administrator al Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului.

În anul 2014, Rhimes și partenera sa de producție, Betsy Beers, au primit prestigiosul Premiu pentru Diversitate al Directors’ Guild of America. A fost a cincea oară când organizația a decernat acest premiu. În 2015, Rhimes a primit Premiul Paddy Chayefsky Laurel, oferit de Writers’ Guild of America, și a fost inclusă în Broadcasting Hall of Fame de către National Association of Broadcasters. I‑a fost înmânat și Eleanor Roosevelt Global Women’s Rights Award al Fundației Feminist Majority, în semn de recunoaștere pentru eforturilor sale de schimbare a mass‑mediei.

Născută în Illinois, Shonda Rhimes locuiește acum în Los Angeles împreună cu cele trei fiice ale sale.