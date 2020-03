Roman nominalizat la COSTA NOVEL AWARD 2018

Finalist la WOMEN’S PRIZE FOR FICTION

Cel mai recent roman al scriitoarei britanice Pat Barker, Comandant al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii aduse literaturii, Tăcerea femeilor, publicat la noi de Editura Pandora M ne propune să privim diferit nu numai Iliada, ci și felul în care ne spunem poveștile despre trecut și prezent. „Cei învinși sunt înghițiți de istorie și dispar, iar poveștile lor mor odată cu ei” - noua perspectivă asupra istoriei Greciei Antice atât de veridic construită de Barker este o invitație de a spune acele povești uitate și de a asculta vocile reduse la tăcere de istorie și putere.

O carte splendidă… E ca și cum Barker ar fi găsit un artefact cu un alfabet încă nedescifrat printre comorile strălucitoare ale epopeii homerice. The New York Review of Books

O repovestire în cheie feministă, necruțătoare a Iliadei. Barker dă glas furiei lui Briseis, regina captivă. O, The Oprah Magazine

Aproape homeric în măreția sa. Magistral și impresionant. The Economist

Vorbind în numele celor care nu sunt lăsate să vorbească, Tăcerea femeilor este o carte pe care o vor citi și generațiile viitoare. The Daily Telegraph

Când regina Elena este răpită de troieni, grecii pornesc pe mare în căutarea ei, asediind cetatea Troiei. Închisă în tabăra soldaților greci, se află o altă regină captivă, Briseis. Condamnată să i se supună în așternut și să fie sclava lui Ahile, bărbatul care i-a ucis familia, Briseis devine un pion în jocul amenințător între luptătorii epuizați și plini de frustrare. În secolele care vor urma celui mai faimos dintre războaie, Războiul Troian, istoria aproape că o va ignora pe această femeie, reducând-o la un detaliu neînsemnat dintr-o poveste sângeroasă ai cărei actori principali sunt niște bărbați însetați de răzbunare – dar Briseis are de spus o cu totul altă poveste…

Cu o scriitura impecabilă, presărată deopotrivă cu momente de frumusețe și teroare, Tăcerea femeilorurmărește destinul unei femei extraordinare și reînvie una dintre cele mai glorioase povești ale lumii antice.

Pat Barker (n. 1943) a absolvit London School of Economics, unde a studiat istorie universală, și, ulterior, a urmat cursurile Universității Durham. A predat istorie și politică până în 1982. Apoi s-a dedicat scrisului, iar prozatoarea Angela Carter a încurajat-o să-și urmeze cariera literară. Primele sale romane descriu viața femeilor din clasa muncitoare din nordul Angliei.

Cartea ei de debut, Union Street (1982), a fost recompensată cu Fawcett Society Book Prize, iar următoarea, Blow Your House Down, a fost adaptată pentru teatru de Sarah Daniels, în 1994. În 1983, Pat Barker a apărut pe lista celor mai buni 20 de tineri prozatori britanici, în cadrul unei campanii de promovare inițiate de Book Marketing Council și revista literară Granta.

Trilogia despre Primul Război Mondial, care a început cu romanul Regenerare, publicat în 1991, a fost parțial inspirată de experiența bunicului său, luptător pe front alături de trupele franceze. Regenerare a fost ecranizat în 1997, cu Jonathan Pryce și James Wilby în rolurile principale. Ochiul din ușă, al doilea roman al trilogiei, a câștigat Fiction Prize acordat de The Guardian, iar a treia parte, Drumul fantomă, a fost recompensată cu Booker Prize for Fiction. În limba română, a mai apărut Trilogia regenerării (2009), la Editura Trei.