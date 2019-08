Top 10 cărţi care îţi vor îndulci finalul de vacanţă

Vara este pe final aşa că ar trebui să profităm de ultimele zile la mare, la piscină sau pe terasă pentru a termina cărţile preferate. Romane de dragoste, thrillere sau SF, editurile au pregătit titluri pentru toate gusturile. Am alcătuit un top de zece cărţi care vă vor îndulci finalul de vacanţă.

G – Daniel Sanchoz Pardos

În octombrie 1874, Gabriel Camarasa, care tocmai s-a întors la Barcelona după mai mulți ani petrecuți, cu familia, în exil la Londra, se împrietenește cu un student în anul doi la Arhitectură pe nume Antoni Gaudí, înzestrat cu o inteligență deosebită. Cadavrul unui dușman declarat al tatălui lui Gabriel este găsit într-o pensiune lugubră. Toate indiciile duc spre capul familiei, posesor al unui ziar de senzație, unde lucrează atrăgătoarea Fiona Begg. Gaudí, Gabriel şi Fiona se transformă, pe neașteptate, într-un trio de detectivi, care va pătrunde, fără să bănuiască, într-o lume de pericole și amenințări. Gabriel își dă seama că nu știe care sunt adevăratele afaceri ale tatălui său și în ce mașinații politice este implicat acesta. În ceea ce îl privește, Gaudí se dovedește un student extrem de talentat, interesat de chestiunile ezoterice și care, în plus, are legături cu clasele de jos ale societății, alături de care pune la cale activități misterioase.

Ceea ce nu poate fi ascuns - Agnès Martin Lugand

De la autoarea fenomenului internaţional “Oamenii fericiţi citesc şi beau cafea” vine un nou roman plin de mistere. Reine este o femeie de succes care, împreună cu cel mai bun prieten al său, Paul, are o agenție de comunicare. E foarte pasionată de munca ei şi duce o viață fericită alături de Noé, băiatul său de şaptesprezece ani, care se pregăteşte de bacalaureat. Într-o zi, prin intermediul unuia dintre clienții săi, Pacôme, de care se simte foarte atrasă, Reine îl reîntâlnește pe iubitul ei din tinerețe, Nicolas. E o revedere dulce-amară, căci Nicolas a părăsit-o atunci pentru o altă femeie, neştiind ce lasă în urmă. Dar unele lucruri nu pot fi ascunse la nesfârşit, iar adevărurile dureroase ies la iveală, bulversând viaţa lui Reine, care trebuie să-şi limpezească sentimentele şi să hotărască pe cine iubește cu adevărat.

Vremea dispreţului - Andrzej Sapkowski

Romanele de succes din seria Withcer sunt acum ecranizate şi pe Netflix. În lumea lui Geralt, nu doar monștrii din umbre amenință pacea, ci înșiși oamenii, regii și armatele lor, dezertorii și rebelii, fiecare cu propriul interes. Bine ascunși în inima pădurii, elfii și alte creaturi până atunci oprimate câștigă tot mai mulți adepți și lansează tot mai multe atacuri-surpriză. Magicienii se luptă între ei, își vând puterile la prețul cel mai mare sau simpatizează cu elfii rebeli. Pentru Geralt și Yennefer, e tot mai greu să-și țină promisiunea de a o apăra pe Ciri de oricine și orice ar vâna-o, pentru că ea este cheia salvării lumii întregi. „La fel ca o vrajă complicată, romanul lui Sapkowski este un amestec de fantasy, discurs intelectual și umor negru.“, scriu cei de la Time.

Nu te sfii s-o dai în bară! – Erik Kessels

Aceasta carte îţi spune cum să transformi greșelile în idei bune sau cum să dai rasol cu grație. Trebuie să recunoaştem că am eşuat cu toții. Poate că nu la o scară de proporții, dar, într-un anumit fel, formă sau chip, am dat-o în bară. Înțelepciunea convențională ne spune că nu e bine să eșuezi, indiferent de amploarea eșecului: de la o simplă nereușită la un adevărat dezastru. Dacă ai dat-o în bară, ai dat de necaz. Dar dacă greșelile care contribuie la eșec reprezintă ele însele întrezăririle timpurii ale succesului? Această carte este despre curajul de a eșua. Despre cum să te lași inspirat de greșeli, în loc să le regreți. Despre cum să creezi ceva unic depășindu-ți temerile. Cine știe ce minuni se pot naște din această regândire radicală a lucrurilor? Rezultatele vă vor suprinde și pe tine, și pe cei din jur - adevărata originalitate nu poate fi prevăzută. Oricare ar fi rezultatul, la final te vei relaxa știind c-ai cam rasolit-o.

Încă o şansă – Gary Chapman

Chiar și în momente de cumpănă, când nu ți-au mai rămas decât lacrimile și ușile trântite, iar divorțul pare singura soluție, există speranță! Cele cinci limbaje ale iubirii pot să te ajute să identifici strategiile eficiente de a comunica cu partenerul tău. Gary Chapman îți oferă o mână de ajutor și te îndrumă pe calea reconcilierii. Arta căsniciei se poate învăța. Dar trebuie să îți dorești cu adevărat să-ți salvezi căsnicia. Împăcarea este doar la câteva pagini distanță. Autorul bestsellerului Cele cinci limbaje ale iubirii îți dezvăluie modalitățile prin care poți folosi limbajele iubirii pentru a depăși orice impas în cuplu și pentru a alege calea spre vindecarea relațională. Dr. Gary Chapman (n. 1938) este unul dintre cei mai renumiți consilieri din lume pe probleme de familie. De peste 35 de ani susține conferințe pe teme de mariaj și educație a copiilor în fața unui public numeros. El însuși căsătorit de peste 45 de ani cu Karolyn și tată a doi copii, oferă și ședințe private de consiliere pentru cupluri. Este realizatorul emisiunii radiofonice „A Love Language Minute“ și gazda unui program de sâmbăta dimineața intitulat „Building Relationships with Dr. Gary Chapman“, ambele difuzate de peste 400 de posturi de radio din SUA.

Arme, virusuri și oţel. Soarta societăților umane – Jared Diamond

“Arme, virusuri şi oţel” culege cele mai puţin vizibile părţi ale istoriei umanităţii, expunându-le cititorului care are curiozitatea de a răspunde la întrebări la care istoria tradiţională nu oferă decât rareori şi doar întâmplător răspunsuri: De ce au ajuns europenii în America, nu amerindienii în Europa? Cum au ajuns oamenii în locuri izolate – ca Insula Paştelui sau Papua Noua Guinee – şi cum şi-au dezvoltat acolo civilizaţii care ne apar astăzi primitive şi magnifice în acelaşi timp? Cum au reuşit agricultorii să înlocuiască vânători-culegătorii, şi de ce nu s-a întâmplat acest lucru peste tot şi în acelaşi timp? Cum se face că scrisul a constituit una dintre cele mai puternice arme ale civilizaţiilor care s-au impus asupra celorlalte? Jared Diamond oferă câteva răspunsuri foarte convingătoare la toate aceste întrebări, introducându-l pe cititor într-o lume fascinantă, în care virusurile, armele şi oţelul au constituit actorii principali în mărirea şi decăderea popoarelor lumii.

Strigă-mă pe numele tău - André Aciman

“Strigă-mă pe numele tău” este un roman a cărui ecranizare de excepție, în regia lui Luca Guadagnino, a câștigat 95 de distincții, printre care prestigioasele premii Oscar și Bafta pentru cel mai bun scenariu adaptat, semnat de James Ivory. Într-o zi de vară, tânărul Elio asistă la sosirea unui nou rezident la vila italiană a părinţilor săi de pe ţărmul Mediteranei: Oliver, un universitar american de aproape treizeci de ani. Oliver este fermecător, rafinat, plin de vitalitate și cucerește pe toată lumea. Între el și Elio, care are șaptesprezece ani și trăiește din plin tulburările vârstei, se naște o relaţie de prietenie capricioasă, ce pare să aștepte doar un prilej pentru a se transforma în ceva mai profund. Tensiunea acumulată treptat între cei doi are nevoie doar de momentul potrivit să se elibereze în atmosfera de vacanţă lipsită de griji de pe Riviera italiană. „Strigă-mă pe numele tău” este o poveste despre jocurile și focurile pasiunii trăite cu înfiorarea tinereţii. Relatată din perspectiva tânărului Elio, cu o dozare impecabilă a evoluţiei sentimentelor și cu scene de o frumuseţe la fel de copleșitoare ca aceea a decorului mediteraneean, istoria acestei pasiuni trăite sub semnul efemerităţii cucerește prin sinceritate, vitalitate, prin melancolica privire retrospectivă asupra unei lumi pierdute.

Lovitura finală – Michael Dobbs

“Lovitura finală” este ultimul volum al trilogiei Hous of Cards, romanele care au inspirat cel mai premiat serial al ultimilor ani. La câteva luni după ce a devenit prim-ministrul cu cel mai lung mandat din ultimul secol, Marea Britanie a început să se sature de Francis Urquhart. Dar el n-are de gând să se lase alungat. Dacă publicul vrea sânge, asta o să-i dea. Acesta este un nou Francis Urquhart, mai vulnerabil, mai iubitor și mai nemilos decât niciodată. Va risca totul, dar un lucru e sigur: oricare ar fi rezultatul, numele lui nu va fi uitat niciodată.

Ferma de perle negre – Liza Marklund

Kiona Matavera este o tânără care locuiește pe insula Manihiki din sudul Oceanului Pacific și, alături de frații ei, lucrează la ferma de perle negre a familiei. Viața i se schimbă radical când iahtul unui suedez, Erik Bergman, eșuează pe ţărmul insulei. Kiona și Erik încep o frumoasă poveste de dragoste și totul pare să fie minunat. Dar, când niște străini vin și-l iau pe Erik cu forţa de pe insulă, viaţa Kionei se transformă într-o lungă și periculoasă căutare a iubitului ei, care va dura ani și o va purta pe patru continente, obligand-o să-și schimbe identitatea de mai multe ori. Ce s-a întamplat cu Erik? Va reuși Kiona să-l găsească? Ferma de perle negre este o poveste intensă și tulburătoare despre iubire și singurătate, despre bani, violenţă și năzuinţa spre fericire. Liza Marklund este jurnalistă și scriitoare suedeză. A publicat zece romane în seria Annika Bengtzon, care i-a adus faima internațională. Este, de asemenea, coproprietara Piratforlaget, a treia mare editură din Suedia, și scrie pentru ziarul Expressen. A fost reporter de investigații timp de zece ani și a realizat numeroase documentare TV, subiectele abordate fiind în special drepturile copiilor și ale femeilor.

O istorie a lumii în 10 şi ½ capitole – Julian Barnes

Cineva care nu apare în Biblie se uită pe furiș din cer și ne povestește cum se vede de acolo Arca lui Noe. Altcineva ne invită la un proces pentru blasfemie în Franța secolului al XVI-lea. Istoria și dragostea nu fac casă bună, dar în O istorie a lumii în 10 ½ capitole adevărul și imaginația se amestecă. Amintind de lumile lui James Joyce și Italo Calvino, romancierul care a scris Papagalul lui Flaubert ne provoacă spectaculos cu o carte dintre cele mai ambițioase și cele mai ingenioase din ultima jumătate de secol. Voi, toți cei care aveți simțul umorului și iubiți jocurile, sunteți invitați într-o călătorie nebună prin locuri seducătoare ale istoriei. „Sclipitor, amuzant, meditativ, iconoclast și o lectură fermecătoare.“, spune cunoscutul autor Salman Rushdie despre volumul semnat de Julian Barnes.