Top 10 cărți de citit în această vară la plajă

În lunile fierbinți de vară n-ar trebui să ne lipsească din bagaje cele mai noi romane de dragoste, volume pline de mister, dramă și acțiune sau un SF incitant. Ofertele din librării sunt pentru toate gusturile și vârstele. Noile titluri sunt perfecte și pentru zilele ploioase când nu puteți merge la plajă. “Bărbatul care n-a mai sunat” sau “Intrați în El Ecanto” sunt considerate titlurile verii care n-ar trebui ratate.

Intrați în El Encanto - Susana López Rubio

Romanul prezintă povestea de dragoste dintre Patricio, un tânăr venit în Havana dintr-o provincie a Spaniei, și Gloria, soția celui mai puternic mafiot din Cuba. O iubire interzisă, un incendiu în urma căruia arde magazinul de lux El Encanto, loc emblematic în care veneau stelele Hollywood-ului, și multe răsturnări de situație. În calea celor doi se ridică nenumărate obstacole, pe care reușesc să le treacă doar în parte. Întâmplări dramatice îi despart și îi apropie pentru ca, la un moment dat, Patricio să fie nevoit să fugă din Havana, luând asupra sa vina uciderii soţului Gloriei. El crede că iubita sa a murit în incendiul pus la cale de soţul ei în urma căruia arde magazinul de lux El Encanto, în care lucra Patricio. Un roman complet și complex, care descrie atmosfera fascinantă a Havanei acelor vremuri.

Chipul dur al despărțirii - Michael Connelly

Harry Bosch, detectiv particular care tocmai a pus punct unei cariere de peste 30 de ani în poliția din Los Angeles, este foarte selectiv atunci când își alege clienții. În momentul în care acceptă o întâlnire cu unul dintre cei mai influenţi miliardari din sudul Californiei, Bosch simte că are în față un caz complicat. Bărbatul, în vârstă acum, încearcă să afle ce s-a întâmplat cu singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat și care este soarta copilului născut din relația cu ea. Detectivul descoperă o țesătură încurcată din care nu lipsesc trădarea, crima, corupția. Legăturile cu propria viaţă încep să iasă la iveală pentru Harry Bosch, care nu mai are liniște până când descoperă adevărul.

Bărbatul care n-a mai sunat – Rosie Walsh

Sarah, o britanică proaspăt divorțată, îl întâlnește pe Eddie, un bărbat aparent simplu, dar misterios, cu care petrece șase zile de neuitat. Cei doi se îndrăgostesc nebunește în acest timp scurt și simt că se cunosc de o viață. După săptămâna de vis, Eddie pleacă în vacanța pe care o avea programată cu amicul său și îi promite iubitei sale că o va suna. Doar că timpul trece, iar bărbatul nu mai dă niciun semn. Săptămânile trec, toți prietenii lui Sarah o îndeamnă să-l uite, dar ea știe că trebuie să i se fi întâmplat ceva, trebuie să existe un motiv pentru tăcerea lui. Sarah, sfâșiată de durere și întrebări, face tot ce poate pentru a afla ce s-a întâmplat cu bărbatul care i-a aprins din nou inima. Romanul este ca un puzzle al suferințelor, iar adevărul care iese la suprafață este năucitor.

Mulțumesc pentru amintiri – Cecelia Ahern

“Mulțumesc pentru amintiri” este un roman despre o poveste de dragoste care se înfiripă între doi oameni care nu s-au cunoscut niciodată. Joyce supraviețuiește unui accident teribil și este internată de urgență. În urma unei transfuzii de sânge, în mod absolut inexplicabil, Joyce își amintește fețe pe care nu le-a văzut niciodată sau străzi din Paris pe care n-au purtat-o pașii până acum. Se simte copleșită de un sentiment de déjà vu, care o face să creadă că trăiește viața altcuiva. În acest timp, profesorul Justin Hitchcock își dă seama că decizia de a dona sânge este singurul lucru pe care l-a făcut din inimă de foarte multă vreme. Când Justin primește un coșuleț cu brioșe și un bilețel pe care scrie doar „Mulțumesc“, e sigur că cineva îi joacă o festă. Dar începe să primească și alte mesaje. Intrigat, Justin e hotărât să afle cine le trimite. Ceea ce va descoperi îi va schimba viața pentru totdeauna. Între cei doi străini se formează în scurt timp o conexiune inexplicabilă. Scriitoarea Cecelia Ahern este cunoscută în lumea întreagă pentru romanul “P.S. Te iubesc” care a înregistrat o uimitoare popularitate și un imens succes de vânzări, fiind tradus în peste 40 de țări și ecranizat cu Hilary Swank și Gerald Butler în rolurile principale.

Fiica negustorului de mătase – Dinah Jefferis

Acțiunea are loc în Indochina anului 1952. Tânăra Nicole este sfâșiată între teama de sora ei autoritară și un război ce pare să le amenințe viața. Pas cu pas, Nicole descoperă cruzimea francezilor aflați la putere în țara ei și, odată cu ea, amestecul propriei familii. Tânăra se refugiază în brațele americanului Mark, un american fermecător, dar apoi soarta o va conduce spre vietnamezul Tran. Desigur, în curând va trebui să facă o alegere. Roman de atmosferă, “Fiica negustorului de mătase” spune povestea spectaculoasă a unei supraviețuiri, a unei moșteniri și a unei iubiri.

Te doresc - Federico Moccia

După ce a trăit doi ani la New York, Step revine la Roma. Amintirea fostei iubite l-a însoțit tot timpul și îi este frică de momentul când se va reîntâlni cu ea. Când o cunoaște pe Gin, o fată veselă și frumoasă, își dă seama că poate să se îndrăgostească din nou. Dar nu este ușor să o uite pe Babi, iar când o revede, simte că toată lumea lui se dezechilibrează. Merita să încerci să retrăiești o poveste de dragoste trecută sau e mai bine s-o uiți pentru totdeauna? În volumul “Te doresc”, partea a doua a romanului „Trei metri deasupra cerului”, Federico Moccia ne captivează cu un volum spumos care ne vorbește despre dorințe, dragoste și vise.

Insula Morții – Asa Advic

Într-un viitor alternativ, în 2037, Cortina de Fier încă există. Suedia și celelalte ţări scandinave au devenit protectorate în marea Uniune a Prieteniei din estul Europei. Regimul este unul tiranic în care mâncarea este raţionalizată și doar cei sus-puși au acces la bunuri din import. Anna e un funcţionar bine integrat în sistem, care, din cauza unor probleme misterioase din trecut, nu-și mai poate crește fiica. Pentru a-și spăla definitiv păcatele, liderul Uniunii o trimite într-o ultimă misiune pe o insulă izolată din arhipelagul Stockholm, ca să urmărească un grup de candidaţi testaţi pentru un post în cadrul unui serviciu secret de spionaj.

Scandalul - Frederik Backman

Un orășel care pare mort își pune ultima speranță în victoria echipei de juniori la hochei. Pentru unii dintre sportivii de 17 ani, deviza “doar victoria contează” este o presiune mult prea mare. Importanța pe care o dau victoriei transcende dimensiunea morală a vieții lor în comunitate. Backman aduce în discuție două subiecte de actualitate: agresiunea sexuală și discriminarea etnică și de gen. Fără să arate cu degetul, fără să fie părtinitor sau să găsească vinovați, el pune pe tapet faptele. Cititorii vor judeca singuri. "Cu zeflemeaua lui de vestiar, cu hărțuielile, lipsa de respect față de imigranți - a unora dintre personaje -cu atitudinea lor de învinovățire a victimei și ignorarea anchetei poliției, romanul devine extrem de relevant. În Scandalul nu este vorba doar despre un viol, ci si despre familiile din Bjornstad care strâng rândurile și perpetuează neadevărul ca să se protejeze pe ei și echipa de hochei", scriu cei de la Star Tribune despre noul roman al lui Backman.

Cum eram cândva – Amber Smith

Eden este o fată timidă, liniștită, care iubește clarinetul și stă aproape de micul ei grup de prieteni. Însă Eden trece printr-o traumă care îi va schimba viața. Tânăra ajunge să urască tot ce a iubit vreodată. Toate acele lucruri pe care le știa dintotdeauna ca fiind adevărate se transformă brusc în niște minciuni. Eden nu se poate întoarce în timp ca să schimbe ce s-a întâmplat, dar poate schimba ce se întâmplă în continuare. „O carte tulburătoare și realistă despre efectele de durată pe care experiența unei traume le are asupra dragostei, a relațiilor, a vieții în general“, scriu cei de la School Library Journal despre romanul “Cum eram cândva”.

Războiul lui Caliban – James S. A. Corey

Sistemul solar este la un pas de izbucnirea unui război interplanetar. Supraputerile Marte și Pământ se află într-o permanentă dispută. Conflictul amenință să ia amploare odată cu apariția protomoleculei care face ravagii pe Venus. Un tată își caută cu disperare fetița dispărută chiar înainte de dezlănțuirea haosului provocat de virusul extraterestru. Acesta pornește într-o călătorie spațială cu miză dublă: găsirea lui Mei și restabilirea ordinii în sistemul solar. Celebrul George R. R. Martin spune despre această carte că este “genul de epopee spațială, care mi-a deschis ochii asupra science-fictionului, o poveste cu adevărat captivantă într-un sistem solar foarte clar conturat... scrisă la superlativ”.