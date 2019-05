Top 10 cărţi de neratat la Salonul Internaţional de Carte Bookfest

Salonul Internaţional de Carte Bookfest îşi deschide porţile pe 29 mai, la Romexpo. Marea Britanie este Invitatul de Onoare al ediţiei din acest an, iar târgul va cuprinde peste 150 de expozanţi şi sute de lansări de carte şi evenimente. Printre invitaţii speciali ai Bookfest din acest an se numără zece autori britanici, dar şi scriitorul Eugen Ovidiu Chirovici, stabilit în Marea Britanie. Cunoscutul autor de thrillere este unul dintre cei mai de succes autori de origine română, cărțile sale fiind traduse în peste 25 de limbi. Pentru iubitorii de lectură, am pregătit un top ce nu trebuie ratate anul acesta la Bookfest.

Învăţare – Tara Westover

„ Învăţare” este un volum spectaculos de memorii, o carte despre curaj şi puterea educaţiei. Tara Westover a crescut într-o familie Mormonă fundamentalistă, cu un tată care nu credea în niciun servciu public şi cu o mamă care spunea despre antibiotice că sunt Satana. Tara a fost cea mai mică dintre cei şapte copii ai familiei Westover şi n-a avut certificat de naştere până la vârsta de 9 ani. Părinţii săi nu credeau în sistemul de educaţie despre care spuneau că este o spălare de creier făcută de Guvern şi de Iluminati; nu credeau nici în doctori, aşa că cei mici erau trataţi acasă cu tincuri făcute de mama lor. Tara a învăţat să citească de la un frate mai mare iar în adolescenţă şi-a dat seama că trebuie să lupte cu fanatismul religios al familiei. La 16 ani, tânăra a plecat de acasă și, cu această ocazie, a descoperit cât te poate schimba învățătura, dar și prețul pe care a trebuit să-l plătească.

Ministerul fericirii supreme – Arundhati Roy

Scriitoarea Arundhati Roy revine cu un roman excepţional la 20 de ani după publicarea volumului „Dumnezeul lucrurilor mărunte” pentru care a câștigat Booker Prize în 1997. Arundhati Roy ne dăruiește, cu același amestec irezistibil de furie și tandrețe, un mozaic al Indiei contemporane, într-o amplă simfonie literară închinată celor care, răniți de lumea dezumanizată, sunt salvați de iubire și speranță. Romanul „Ministerul fericirii supreme” ne poartă într-o călătorie care se întinde pe mai mulți ani, ieșind din mahalalele înghesuite ale vechiului Delhi, trecând prin noua metropolă înfloritoare și ajungând în Valea Cașmir și pădurile din India Centrală, unde războiul e pace, iar pacea e război și unde, din când în când, se declară „normalitatea“.

Ceva în apă - Catherine Steadman

„ Ceva în apă” este un thriller care îi va ţine pe cititori cu sufletul la gură până la ultima pagină. Erin este o realizatoare de filme documentare pe cale să dea lovitura. Mark este un investitor bancar arătos, cu planuri mari. Cei doi pleacă în luna de miere pe insula tropicală Bora Bora, unde se bucură de soare, de plaja şi unul de celălalt. Dar când fac scuba diving în marea cristalină, găsesc ceva în apă. Pot visele să devină coşmaruri? Deodată, cuplul are de luat o hotărâre periculoasă: să spună adevărul sau să păstreze secretul. Până la urmă, doar ei ştiu, deci ce rău ar face? Decizia lor declanşează, însă, evenimente devastatoare. Erin şi Mark se trezesc prinşi într-un vârtej de conspiraţii, personaje misterioase şi periculoase, spionaj. Tot ce ştiau unul despre celălalt va fi pus la îndoială. Vândut deja în peste 10 ţări, drepturile de ecranizare ale romanului au fost achiziţionate de compania deţinută de Reese Whiterspoon, care a produs filmul de succes Gone Girl şi serialul Big Little Lies.

La cinci paşi de tine

„ La cinci pa şi de tine” este o emo ţionantă poveste de dragoste, de curaj şi de luptă. Oare poţi iubi pe cineva pe care nu-l poţi atinge niciodată? Stella Grant simte nevoia să-şi planifice viaţa pas cu pas - poate pentru că plămânii ei bolnavi, pe care nu-i poate controla, i-o guvernează oricum, trimiţând-o periodic în spital, încă din copilărie. În momentul de faţă, Stella trebuie să-şi planifice foarte bine viaţa pentru a nu pierde locul pe lista beneficiarilor unui transplant de plămâni, care-i va asigura cinci ani de existenţă fără probleme. Pentru asta e obligată să stea în permanenţă la şase paşi de oricine i-ar putea transmite o infecţie pulmonară. Şase paşi. Fără excepţii. Will Newman este exact persoana de care Stella trebuie să se ferească. Lui Will nu-i pasă de reguli, de tratamente, nu-şi respectă orarul de medicaţie şi abia aşteaptă să împlinească optsprezece ani ca să-şi decidă singur soarta. Vrea să plece să vadă lumea - nu doar spitalele ei. Mai mult, Will o poate infecta pe Stella cu o bacterie mortală. Şi totuşi, dintr-odată, cei şase paşi dintre ei nu mai par un spaţiu de siguranţă, ci o pedeapsă. Oare n-ar putea să fure măcar o mică parte din această distanţă, în schimbul a tot ceea ce plămânii lor defecţi le-au furat din viaţă? Cât de periculoşi ar putea fi numai cinci paşi între ei, daca asta îi ajută să câştige sufleteşte?

Un fiu – Alejandro Palomas

Romanul „ Un fiu” de Alejandro Palomas este considerat a fi noul Micul prinț. Protagonistul acestui roman este un copil cu totul deosebit. Pe nume Guillermo, alintat Guille, trăiește doar cu tatăl său, Manuel, întrucât mama, de profesie stewardesă, a plecat la muncă în Dubai. Tocmai a ajuns la o școală nouă, iar singura lui prietenă este Nazia, o fată pakistaneză. Pare un copil fericit, un copil anormal de fericit, după opinia dirigintei sale, Sonia. Când aceasta îl întreabă „Ce vrei să fii când ai să te faci mare?", Guille răspunde că vrea să fie Mary Poppins. Toate acestea o vor face pe Sonia să ceară sprijinul Maríei, consilierul școlar, pentru a o ajuta să descopere ce se ascunde sub acea fațadă a fericirii lui Guille.

Münchhausen - Gottfried August Bürger

Cei de la Editura Arthur au lansat în colecţia retro aventurile baronului Münchhausen, cel care a încântat copilăria multor generaţii până acum. În carte, cei mici vor descoperi uimitoarele călătorii şi aventuri, pe uscat şi pe apă, ale baronului von Münchhausen aşa cum obişnuia să le povestească el însuşi, la un pahar de vin, prietenilor săi. Baronul Münchausen a trăit în secolul XVIII, în Germania, și îşi făcuse o reputație prin poveștile lui greu de crezut pe care le împărtășea cu oricine dorea să asculte. Aventurile sale aveau loc, în mare parte, pe Pământ, în timpul serviciului militar, însă alte povești aveau alte locații, de exemplu, pe Lună. Multe persoane îl luau în râs și îi jucau jocul pentru a se distra, altele cădeau în plasă și cereau mai multe detalii. Una dintre poveşti este cea în care baronul se salvează singur de la înec, trăgându-se de păr, afară din lac. Mai este cea în care călătorește pe o ghiulea până la Lună sau cea în care folosește crengi de dafin pentru a-și coase calul tăiat în două.

Mythos. Miturile Greciei repovestite – Stephen Fry

Nimeni nu iubește și se războiește, nimeni nu râvnește și înșală la fel de pătimaș sau de ingenios precum zeițele și zeii Greciei. Stephen Fry repovesteşte miturile grecești, oferindu-ne ocazia să asistăm fascinați la nașterea înțeleptei Atena din mărețul cap despicat al lui Zeus și la coborârea nefericitei Persefona în sumbra lume subpământeană, la clipa în care e deschisă cutia Pandorei, plină cu toate relele lumii, și la legendara poveste de dragoste dintre Eros și Psyche. Mythos relatează toate aceste mituri extraordinare pentru lumea de azi, păstrându-le neștirbite semnificațiile profund umane. Stephen Fry este scriitor, actor, jurnalist și regizor multipremiat. A scris patru romane de succes — The Star’s Tennis Balls, Making History, The Hippopotamus și The Liar —, precum și trei volume autobiografice: Moab is My Washpot, The Fry Chronicles și More Fool Me.

Seria Brene Brown

B rene Brown , doctor în asistență socială, este profesor cercetător la Graduate College of Social Work din cadrul Universității din Houston, program finanțat de Fundația Huffington. Și-a petrecut ultimii 20 de ani studiind curajul, vulnerabilitatea, rușinea și empatia, și este autoarea a cinci cărți, dintre care ultimele patru au fost cotate bestselleruri de către cotidianul New York Times. Discursul ei de la conferințele TED Houston, „The Power of Vulnerability“, a adunat peste 35 de milioane de vizualizări, numărându-se printre primele cinci discursuri TED din întreaga lume. La Bookfest ve ţi găsi „Îndrăznește să conduci”, „ Curajul de a fi vulnerabil” şi „ Curajul în sălbăticie”.

Roar – Cecelia Ahern

Cunoscuta scriitoare Cecelia Ahern îşi surprinde fanii cu primul ei volum de proză scurtă. Mai subtilă și mai profundă ca niciodată, Cecelia Ahern captează stările tumultoase traversate de 30 de femei uimitoare. Prima dintre cele 30 de povești – Femeia care dispărea încet – deschide într-un mod abrupt calea de acces către o lume cât se poate de reală, dar a cărei existență este trecută sub tăcere. Lumea în care se refugiază femeile după ce societatea sau cei apropiați le deposedează de însemnătate. Eroina Ceceliei Ahern se transformă treptat „într-o licărire stinsă, ca aburul ce se ridică, dansând parcă, de pe o autostradă fierbinte, vara”. „Dispariția nu implică nicio durere fizică. Nu doare deloc. Pe plan emoțional, însă, lucrurile stau cu totul altfel.” Într-adevăr, poveștile din acest volum descriu furtuna care se declanșează la nivel emoțional în interiorul personajelor feminine. Cecelia Ahern surprinde acel moment din viața tuturor femeilor în care acestea simt nevoia să strige. Femeile oftează. Își aud tremurul din voce și simt cum o gheară le strânge inima în piept. Șoptesc. Mormăie. Nu-și mai găsesc cuvintele. Sunt cât se poate de diferite, dar au un lucru esențial în comun. În cele din urmă, toate își regăsesc echilibrul, puterea, hotărârea de care au nevoie pentru a-și schimba viața. Mai întâi, reușesc să surâdă, chiar în timp ce vocea din mintea lor țipă panicată. Apoi izbucnesc în râs. Pe măsură ce în zâmbetul lor se oglindește fericirea, apar și sclipirile din privire.

Uciderea Comandorului. Volumul II. Metafora se schimbă – Haruki Murakami