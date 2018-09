Top 5 cărți ale anului 2018 care nu trebuie ratate

Anul 2018 a fost unul bogat pe plan literar. Editurile au tradus cele mai importante titluri din afară, iar autorii români au lansat volume mult așteptate de cititori. “Sapiens. Scurtă istorie a omenirii” de Yuval Noah Harari conduce detașat topul celor mai căutate cărți, iar în preferințele românilor rămân și cărțile de dezvoltare personală.

Sapiens. Scurtă istorie a omenirii – Yuval Noah Harari

Volumul Sapiens îmbină istoria şi ştiinţa pentru a pune în discuţie tot ce ştim despre noi înşine. Autorul ne arată cum am reuşit să construim oraşe, regate şi imperii, cum am ajuns să credem în zei, în legi şi în cărţi, dar şi cum am devenit sclavii birocraţiei, ai consumerismului şi ai căutării fericirii. Acum 100.000 de ani, pe pământ existau cel puţin şase specii de oameni. Astăzi există una singură: noi, Homo sapiens. Cartea a fost publicată inițial în 2011 în Israel, dar abia anul acesta a apărut și în România unde a ajuns rapid în topuri. După Sapiens, Yuval Noah Harari vine cu o viziune extrem de interesantă a omenirii în volumul “Homo Deus. Scurtă istorie a viitorului” care ne arată încotro ne îndreptăm.

Eu, și totuși alta – Jojo Moyens

“Eu, și totuși alta” este continuarea romanelor de succes “Înainte să te cunosc” și “După ce te-am pierdut”. Romanele lui Jojo Moyens au devenit rapid bestselleruri internaționale, iar primul volum din serie a fost ecranizat într-un film de succes. O găsim pe Lou Clark de această dată în New York, departe de Londra și de noul ei iubit, Sam. Liniștea ei nu durează mult pentru că Lou va întâlni un bărbat care îi va da toată viața peste cap. Josh îi va reaminti de un bărbat pe care l-a cunoscut cândva, iar asta o va face să sufere. Louisa nu știe exact ce va face în continuare, dar orice decizie va lua îi va schimba viața pentru totdeauna.

Străinul de lângă mine – Irina Binder

Irina Binder este cunoscută de publicul român pentru romanele “Fluturi” și “Insomnii”. Noul volum are ca eroine trei prietene de vârste diferite, cu povești diferite, nebune, dar reale. Cartea este inspirată din realitate și aduce povești picante, fără cenzură. Irina Binder sparge și de această dată tiparele și prejudecățile, pentru a lăsa vederii ceea ce suntem cu adevărat. Străinul poate fi omul căruia i-am dăruit mulți ani, poate chiar o viață, cele mai bune gânduri, visuri și sentimente. Poate fi vecinul sau colegul cu care ne intersectăm uneori și care își trăiește bucuriile și tristețile la o ușă sau la un perete distanță de noi. Străinul poate fi necunoscutul care ne iese în cale și care printr-o singură conversație simplă ne schimbă toată viața.

12 reguli de viață. Un antidot la haosul din jurul nostru – Jordan B. Petreson

Autorul Jordan B. Peterson este un fenomen mediatic al zilelor noastre. Psihologul canadian este considerat de unii unul dintre cei mai sclipitori gânditori ai momentului. Are peste 200 de interviuri și prelegeri pe Youtube, iar pe Facebook este urmărit de peste 300.000 de oameni. În această carte, autorul ne oferă 12 Reguli de viață și un antidot: redescoperirea vechilor adevăruri și valori, care ne pot ajuta, în plină epocă relativistă, să ducem o viață mai bună, mai luminoasă, mai chibzuită. Cele 12 reguli ne vor ajuta să trăim în această lume în care structura familiei este în colaps, educația este adesea impregnată de ideologie, iar societatea politică a ajuns să fie periculos de polarizată. Jordan B. Peterson își cucerește publicul și prin stilul său plin de umor. Ne povestește despre homari și asertivitate, despre skateboarding și adevărații bărbați, despre Iadul ranchiunii și aroganței, dar și despre lumina pe care o poate aduce în viața noastră mângâierea unei pisici sau un moment de sinceritate față de sine dar și față de apropiații noștri.

Origini – Dan Brown

Lansat la finalul anului trecut, ultimul roman al lui Dan Brown domină topurile din 2018, fiind una dintre cele mai bine vândute cărți din lume. În “Origini”, Dan Brown ridică noi semne de întrebare asupra divinității despre care spune că este în pragul dispariției. Mesajul principal al autorului este că Dumnezeu va fi înlocuit de o conștiință colectivă cu ajutorul inteligenței artificiale. Teoriile sale au dus la multe controverse, Vaticanul cerând în trecut boicotarea cărților sale. În “Origini”, profesorul Robert Langdon porneşte din nou într-o cursă contracronometru marcată de simboluri enigmatice. Profesorul identifică, în cele din urmă, şocanta descoperire a unui inventator care a fost asasinat. Adevărul descoperit de Langdon va șoca o lume întreagă. Dan Brown a devenit faimos pe plan mondial după apariția romanului “Codul lui Da Vinci”, care l-a transformat într-un star internațional. Brown a vândut peste 200 de milioane de volume, iar cărțile sale au fost traduse în 56 de țări.