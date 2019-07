Top 5 cărţi de lifestyle şi dezvoltare personală

Fie că treci printr-o perioadă dificilă la muncă, printr-o despărţire sau ai nevoie de motivaie ca să slăbeşti, cărţile de dezvoltare personală pot fi o formă de terapie prin lectură. Cu toate acestea, psihologii nu ne recomandă să ne bazăm doar pe astfel de cărţi şi să nu ne analizăm singuri. Astfel de volume trebuie citite obiectiv. Cărţile de self help pot oferi motivaţia necesară pentru cei care încă nu au curajul să ajungă în faţa unui psiholog.

Cel mai înţelept din încăpere – Tom Gilovich, Lee Ross

Volumul „ Cel mai înţelept din încăpere” este bazat pe cele mai importante cercetări din psihologia socială. Cartea ne ofer ă câteva lecții esențiale care ne permit înțelegerea structurii vieții noastre de zi cu zi. Învăţăm de la doi renumiţi psihosociologi care este sursa celor mai mari succese şi a unora dintre cele mai presante probleme cu care ne confruntăm. Volumul abordează probleme precum atașamentul, rasismul, fericirea, comportamentul clientului, influențele media, puterea de convingere, alimentația sănătoasă şi multe altele. Thomas Gilovich este profesor de psihologie la Universitatea Cornell. Lee Ross este profesor de psihologie la Universitatea Stanford și cofondator al Centrului pentru Conflict și Negocieri de la Stanford.

Cum să dai peste fericire – Daniel Gilbert

De ce sunt oamenii mai dispuşi să îşi ierte partenerii pentru infidelităţi decât pentru faptul de a fi lăsat vase murdare în chiuvetă? De ce persoanele care văd vor plăti mai mult pentru a evita să orbească decât vor plăti orbii pentru redobândirea vederii? De ce doi tovăraşi care vor lua masa împreună insistă să comande feluri diferite, în loc să îşi ia ce doresc cu adevărat? De ce par porumbeii a avea o ţintă atât de bună; de ce nu ne putem aminti un cântec când ascultăm altul şi de ce coada de la magazin pare că merge mereu mai încet odată ce ne aşezăm noi la ea? În această carte, cu un limbaj accesibil tuturor, renumitul psiholog de la Harvard Daniel Gilbert descrie toate festele pe care ni le joacă imaginaţia. Gilbert ne explică, printre altele, iluziile de anticipare care ne fac să ne planificăm prost ziua de mâine şi să ne estimăm greşit satisfacţiile.

Terapia Gerson - Charlotte Gerson

După 70 de ani de la apariţia terapiei Gerson, timp în care mii de pacienţi au fost trataţi cu succes, fiica doctorului Gerson, Charlotte, ea însăşi specialist în medicină alternativă, împreună cu dr. Morton Walker, oferă şi mai multe informaţii despre efectele puternice de vindecare ale fructelor şi legumelor organice. Medicina modernă a făcut progrese imense. Cu toate acestea, nu a reuşit să învingă cancerul, boala nemiloasă care face milioane de victime în fiecare an, la nivel mondial. Dr. Max Gerson ne-a oferit o rază de speranţă, prin terapia alternativă care îi poartă numele. În 1958, el a fost primul medic din lume care a spus despre cancer că ar fi cauzat de mai mulţi factori independenţi. Dintre cei 49 de astfel de factori identificaţi până în prezent (deficienţele de nutriţie, radiaţiile de diverse tipuri, ingerarea aditivilor alimentari, stresul cronic, consumul de tutun şi de alcool etc), în mod surprinzător, alimentele toxice ar face cel mai mare rău. Gerson susţine că peste 70% dintre tumorile maligne sunt provocate, într-un fel sau altul, de ceea ce mâncăm. Terapia Gerson are la bază o dietă care include fructe şi legume proaspete, cultivate organic, şi 13 pahare de sucuri proaspete pe zi, la intervale fixe.

Puterea emoţiilor pozitive – Barbara Fredrickson

Reţeta autoarei Barbara Fredrickson pentru o viaţă mai bună, bazată pe teoria „extinde și construiește“ și pe raportul optimismului, conține tehnici ușor de aplicat ce limitează impactul negativismului asupra vieţii noastre de zi cu zi, dar și instrumente practice pentru evaluarea și dezvoltarea emoțiilor pozitive. „ Puterea emoţiilor pozitive” este o carte b azată pe studii și experimente știinţifice, precum și pe cele mai recente informații din domeniu, cartea reprezintă un adevărat ghid pentru depășirea obstacolelor, crearea de relații mai bune cu cei din jur și o viaţă fericită.

Cum s ă-ţi (re)lansezi cariera – Dale Carnegie

Te simți neîmplinit la locul de muncă? Ai sentimentul că îți lipsește ceva, te trezești dimineața nefericit, în așteptarea unei noi zile de lucru? Ți-ai dori să schimbi ceva, dar nu știi de unde să începi? Ai rămas recent fără slujbă? Activitatea profesională reprezintă o parte esențială a vieții noastre. Cartea lui Carnegie este un ghid clar și ușor de pus în aplicare, care te va ajuta să-ți găsești împlinirea profesională, oferindu-ți sfaturi practice pentru a te lămuri în privința dorințelor și a nevoilor tale și a găsi soluții potrivite, indiferent de calea pe care vrei să o urmezi.

CALEIDOSCOP

Easy Breezy, ventilator USB

Micul ventilator se conecteaz ă prin cablu USB şi poate fi de ajutor dacă te tot cerţi cu colegii pe aerul condiţionat. Ventilatorul este mic şi uşor de folosit. Ai de ales între o variantă cu elice de plastic şi una cu elice din metal.

PowerCube Original Monitor

PowerCube Original Monitor este un m ultiplicator pentru priză cu un sistem modular. Poți folosi mai multe dispozitive PowerCube precum piesele unui puzzle, și astfel îți poți crea o sursă de curent adaptată la nevoile tale exacte.

Magni viewer