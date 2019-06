Topul celor mai dorite cărţi la Bookfest 2019

Salonul Internaţional de Carte Bookfest s-a încheiat, duminică, la Romexpo, organizatorii apreciind ediţia 2019 ca fiind de un nivel apropiat de cel al anului trecut, atât din punct de vedere al vânzărilor, cât şi din cel de vedere al vizitatorilor.

La sfârşitul Salonului de Carte, s-a înregistrat topul primelor 10 volume cel mai bine vândute la Editura RAO. Ele sunt, în ordine: Viaţa la curte. I, II, Eliza Ene Corbeanu; Cartea secretelor, Cartea oglinzilor, E. O. Chirovici; Podul de lut, Markus Zusak; Regatul aripilor şi al pieirii, Sarah J . Maas; Goarna lui Tuturuz, Ştefan Mitroi; 19 secrete japoneze, Ioana Lee; Operatiunea Ocultă, România înainte și după mareșalul Antonescu, Florian Bichir; Moştenirea spionilor, John le Carré: Un an la Oxford, Julia Whelan; Aici, acum, mereu, Catherine Isaac;

Cu zeci de noutăți editoriale și peste 700 de titluri cu reduceri între 15% și 30%, Grupul Editorial Trei a fost şi la ediția a XIV-a Salonului Internațional de Carte Bookfest una dintre destinațiile preferate ale cititorilor români.





Cele mai vândute volume de ficțiune au fost: Mythos de Stephen Fry (În afara colecțiilor); Xanax de Liviu Iancu (În afara colecțiilor); Colivia de aur de Camilla Lӓckberg (colecția Fiction Connection); Alb letal de Robert Galbraith (colecția Fiction Connection); Frantumaglia de Elena Ferrante (colecția Literary Fiction, Editura Pandora M).



Volumul vedetă din colecțiile de psihologie a fost Limbajul uitat de Erich Fromm. Iată top 5 cărți de psihologie apreciate de vizitatorii târgului: Limbajul uitat de Erich Fromm (colecția Psihologie și Psihoterapie); Cartea imaginilor. Comori din arhiva Institutului C.G. Jung din Zürich de Ruth Ammann, Venera Kast și Ingrid Riedel ed. (În afara colecțiilor); Jurnalul unui bebeluș de Daniel N. Stern (colecția Psihologie pentru toți); Freud. În vremea lui și a noastră de Élisabeth Roudinesco (În afara colecțiilor); 5 tipuri de persoane care îți pot distruge viața de Bill Eddy (colecția Psihologie practică).



Nici autorii români publicați de Editura Trei nu au trecut neremarcați, cele mai vândute cinci volume fiind: Xanax de Liviu Iancu; Să nu râzi de Raluca Feher; Măștile fricii de Camelia Cavadia; Care dintre noi de Chris Simion-Mercurian şi

Aspecte ale economiei românești în timpul Războiului Rece (1946-1991) de Petre Opriș



Cititorii fideli Editurii Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, au preferat:

Unfu*k Yourself. Eliberează-ți mintea și trăiește-ți viața de Gary John Bishop; Arta subtilă a nepăsării de Mark Manson; Atomic Habits. O cale ușoară și eficientă de a-ți forma obiceiuri bune și a scăpa de cele proaste de James Clear;

Zeii nu ne-au părăsit niciodată de Erich von Dӓniken; Fată, deschide ochii de Rachel Hollis



Cei mai mici dintre cititorii editurii s-au bucurat de întâlnirea cu personajele lor preferate. Cele mai dorite titluri din colecțiile Literati și PanDA au fost: Atlas Obscura. Ghidul exploratorului pentru cei mai aventuroși copii din lume de Dylan Thuras și Rosemary Mosco (În afara colecțiilor); Tărăboi în grădina cu zarzavaturi de Sven Nordqvist (colecția PanDa); În căutarea inspirației de Ana Dragomir (colecția PanDa); Genialii de Anca Nedelcu și Elena Diana Nedelcu (în afara colecțiilor); Ziua de naștere a lui Elmer de David McKee (colecția PanDA).



Pe durata târgului de carte cititorii români s-au putut bucura de întâlnirea cu autoarea britanică Clare Mackintosh și au sărbătorit 30 de ani de la nașterea iubitului personaj literar Elmer. De asemenea, i-au întâlnit la stand pe autorii Liviu Iancu. Camelia Cavadia, Ana Dragomir, Anca Nedelcu, Elena Diana Nedelcu, Petre Opriș.

La Humanitas, în top 10 s-au situat în ordine: Melancolia de Mircea Cărtărescu; În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi) de Radu Paraschivescu; Caiet de ricoşat gânduri de Gabriel Liiceanu; Anii urii de Horia-Roman Patapievici; Regele şi Duduia de Tatiana Niculescu; Podul cu vechituri de Dan C. Mihăilescu; Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac de Lucian Boia; Arheologia iubirii de Cătălin Pavel; Cartea Reghinei de Ioana Nicolaie şi Martori ai Fericirii. Şapte vieţi de sfinti români de Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu.

În Top 5 autori români al Editurii Polirom conduce: În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului de Vintilă Mihăilescu, urmată în ordine de cărţile lui Cristian Teodorescu - Bucureşti, marea speranţă" şi Cristian Tudor Popescu - Vremea Mânzului Sec; Mirel Bănică - Bafta, Devla şi Haramul. Studii despre cultura şi religia romilor; Aurora Liiceanu - Tânăra cu părul alb. Misterul Nabokov şi Valeriu Gherghel - Roata plăcerilor. De ce n-au iubit unii întelepţi cărţile?; Dan Coman - Aceste lucruri care nu se vor schimba niciodată şi Tudor Ganea - 8.

La Editura Nemira cartea cea mai aşteptată s-a dovedit Foc şi Sânge de George R.R. Martin, urmată de Ceva în apă, de Catherine Steadman, Pachinko, de Min Jin Lee, Gânduri de pe o planetă nervoasă de Matt Haig; Poveste pentru Maria. O carte despre copilărie, părinţi şi dragoni de Ioana Baldea Constantinescu; Prăbuşirea imperiului, de John Scalzi; Furtuna războiului, de Victoria Aveyard; Shining de Stephen King; Melmoth de Sarah Perry; Madam Picasso de Anne Girard.

Cele mai căutate cărţi Nemi la Bookfest 2019 au fost: Regina Maria şi Marea Unire, de Simona Antonescu; Extraordinara călătorie a ariciului Ariston, de Iulian Tănase; Sora cea mică de Jessica Meserve; Lama lama şi bunicii, de Ann Dewdney şi Leul-fluture, de Michael Morpurgo.

În Top 10 cele mai căutate cărţi ale Editurii Cartex s-au numărat: India. Şantier, de Mircea Eliade; Infrapaginal. Jurnal 2000-2018, de Ciprian Măcesaru; Trei pe un tandem. 33 de zile, 1111 km, o călătorie, de Laura Baban; Istoria magiei, de Eliphas Levi; Cireşarii, de Constantin Chiriţă; Vis şi interpretare, de Sigmund Freud; Arta războiului, de Sun Tzu; Requiem pentru visul american, de Noam Chomsky; Teatru, Mihail Sebastian (integrala teatrului lui Sebastian) şi Seria Corpul meu în interior şi în exterior, de Ruth Owen.

Obișnuitelor lansări de la Curtea Veche Publishing li s-au alăturat sesiuni de autografe și întâlniri cu autorii, dar şi ofertele de 2+1 cadou la toate cărțile sau 25% discount la orice volum.

Top 10 preferințe ale cititorilor de Curtea Veche:

1.“EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” de Klaus Iohannis, care și-a lansat cea de-a treia carte în prima zi a salonului de carte. Un volum pentru oricine dorește să devină un cetățean European implicat. O carte care invită la dezbatere, la analiză și cunoaștere.

2.Ultimul volum din colecția Regii și Reginele Noastre, „Carol al II-lea. Un rege român sub povara epocii sale” de Adrian Cioroianu și Eduard Matei, cu ilustrații de Yanna Zosmer. Povestea unui prinț sclipitor, de la care s-au așteptat atâtea, și a unui Rege care a reușit, atât cât i-a stat în putință, să se ridice la înălțimea acelor așteptări.

3. Cea mai recenta carte al lui Brené Brown, „Îndrăznește să conduci”. Un volum ce listează multe principii esențiale pentru leadershipul curajos și o carte îndrăzneață tocmai pentru că autoarea își dezvăluie propriile slăbiciuni.

4 și 5. Cele mai noi cărți pentru copii din colecția „Poveștile Cristinei” - „Țup și pădurea încremenită” de Alex Donovici (cu ilustrații de Stela Damaschin-Popa), respectiv „Întâmplări vindecătoare” de Cristina și Alex Donovici (ilustrată de Cristiana Radu). Al treilea volum din seria Țup surprinde personajele îndrăgite ale seriei într-o ipostază mai puțin fericită, căzute sub vraja jocurilor pe calculator și a „țipsurilor”. Iar poveștile cuprinse în Întâmplări vindecătoare sunt o invitație de a intra într-o lume miraculoasă, populată de șoricei năstruşnici, ciupercuțe poznașe, dovlecei vorbitori sau sirene jucăușe de la care copiii au mereu o lecție de învăţat.

6. „Fericirea eu un ac de siguranță” de Răzvan Exarhu, bestseller-ul care de la lansare a bătut cele mai multe recorduri: de la cea mai roz carte și până la cele mai multe ace de siguranță primite la lansări, de la cele mai multe declarații de dragoste online despre o carte, până la cele mai multe hohote de râs provocate în public.

7. Bestseller-ul internațional „Tată bogat, tată sărac” de Robert T. Kiyosaki. În cartea sa de căpătâi susține că sistemul de învățământ te învață prea puține lucruri despre bani și că adevărata educație financiară pornește de la părinți.

8. Tot la categoria bestseller se află cea mai populară carte a lui Brené Brown, „Curajul de a fi vulnerabil”, în care vulnerabilitatea nu mai este privită doar ca o conștientizare a victoriei sau a înfrângerii, ci ca o înțelegere a faptului că ambele sunt necesare.

9. „Let’s Do It, Romania! Cum am mobilizat 1,8 milioane de oameni să curețe România”. Cartea, care este alcătuită după un concept editorial al jurnalistei Anca Vancu, demonstrează cum fiecare dintre noi poate schimba ceva în jur; despre putere, curaj, ambiție și ce înseamnă să fii un bun exemplu pentru ceilalți.

10. „Expres”, un volum de proză documentară de Mihnea Mihalache-Fiastru, în care veți descoperi tot felul de culturi și subculturi dispărute: dictatori și traficanți de droguri, lupte de câini și hoți de mașini, politicieni corupți și biletari ieșiți din circuit ș.a.m.d.

În Top 5 Litera fictiune & non fictiune, pe primul loc s-a situat Casa bântuită, de Shirley Jackson, urmata de Patrick Melrose, de Edward St Aubyn; Swing Time, de Zadie Smith; Povestea mea, de Michelle Obama şi Maria, o Regină în război, de Ion Bulei.