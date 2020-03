Viața secretă a scriitorilor de Guillaume Musso, un thriller perfect construit și o carte despre dragostea de cărți

De opt ani consecutiv, Guillaume Musso conduce topul celor mai bine vânduți scriitori francezi, iar fiecare nou roman al său este întâmpinat de cititori cu certitudinea de a ține în mână o carte bine scrisă și, cu siguranță, captivantă. Aceasta este „specialitatea” lui Guillaume Musso, scriitorul francez tradus în peste 40 limbi și cu mai mult de 11 milioane de exemplare ale cărților sale vândute în toată lumea.

Viața secretă a scriitorilor, cel de-al 16-lea roman semnat de Guillaume Musso și publicat la noi de Editura Trei, în colecția Fiction Connection, se anunță deja o carte cu un succes răsunător la public. A fost considerat „un thriller elegant”, dar și „un omagiu adus literaturii”. Guillaume Musso a reușit să creeze un roman în care celebrează cartea și, în același timp, o poveste care absoarbe cititorul cu forța unui vârtej uriaș. Și de acest lucru avem nevoie în vremuri de neliniște, ca cele pe care le traversăm acum – de cărți care să ne hrănească mintea, de romane care să ne umple sufletul de emoții pozitive.

„Pentru a supraviețui, trebuie să spunem povești” / Umberto Eco

„Firul director al romanului este fraza lui Gabriel Gacia Marquez potrivit căreia «Fiecare om are trei vieți: o viață privată, o viață publică și o viață secretă…»” spune Guillaume Musso. Iar scriitorul francez ne conduce cu abilitate pe o insulă din Mediterana, unde celebrul scriitor Nathan Fawles, protagonistul romanului său, s-a retras în culmea gloriei, la numai 35 de ani. A renunțat la scris, după ce a publicat trei bestselleruri și nimeni nu înțelege acest mister. Un scriitor aspirant ajuns librar de ocazie are propria sa poveste, iar jurnalista Mathilde Monney are, la rândul ei, o viață secretă. Destinele celor trei personaje se intersectează, iar când cele nerostite și ascunse se acumulează, ca piesele unui puzzle, iar apoi tabloul complet se revelează, suspansul explodează, iar finalul nu este nici pe departe cel pe care ni l-am fi imaginat.

Pe lângă intriga specifică unui thriller, romanul lui Musso este înțesat de referințe literare. Suntem purtați într-o lume a scriitorilor, iar cititorii vor putea descoperi mecanismele secrete ale actului conceperii unui roman. Fiecare capitol al cărții se deschide cu un motto aparținând unui scriitor celebru, iar parte a dialogurilor dintre personaje descifrează „taina” scrisului, momentul când ideea devine poveste, iar aceasta se cere spusă.

„Este o carte despre dragostea de cărți. Am vrut să vă vorbesc despre inspirație, să explic munca unui scriitor, dar să o fac într-un mod liniștit și fericit”, spune Musso, care recunoaște că lucrul la această carte a fost foarte distractiv. Noul roman al scriitorului francez pare să fie, după opinia criticilor, cea mai personală și mai de succes carte a sa.

Guillaume Musso este nu doar un scriitor de succes, ci și unul foarte prolific. Cel de-al șaisprezecelea roman, „Viața secretă a scriitorilor”, este inspirat de o altă carte celebră a sa, „Fata și noaptea”, publicată la noi de Editura Trei.

„A fost un roman din care m-am extras atât de greu încât am vrut să păstrez același personaj. La început, am pornit cu o poveste în care l-am văzut pe naratorul romanului precedent, Thomas, fiind invitat la o nuntă pe o insulă”, a declarat scriitorul pentru Hachette. „Voiam să păstrez acest personaj, pentru că am vrut să rămân într-un univers al scriitorilor, al creației romanești”. Ideea a fost însă abandonată: „Scriu romane de cincisprezece ani și, de-a lungul timpului, am învățat să deosebesc ideile bune de cele proaste”.

„Viața secretă a scriitorilor” este un roman pe care-l vor citi cu multă plăcere persoanele care au nevoie de cărți ca de pâine și nu concep să treacă nici măcar o zi fără să citească măcar câteva rânduri. De asemenea, romanul poate fi de un ajutor real pentru cei care vor să-și „încerce condeiul” și să scrie sau pentru curioșii să descopere alchimia nașterii unei cărți.