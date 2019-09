Cinematografia viitorului, în secțiunile tematice Animest.14: VR Experience & Yesterday Will Be Tomorrow

Personajele bizare, realitățile paralele și peisajele post-apocaliptice invadează cea de-a 14-a ediție a Festivalul Internațional de Film de Animație Animest, între 4 și 13 octombrie. Pentru fanii poveștilor sci-fi, secțiunea tematică Yesterday Will Be Tomorrow va funcționa ca o adevărată mașină a timpului, aducând pe marele ecran câteva dintre cele mai populare filme de gen. Această călătorie prin spațiu și timp va continua cu secțiunea VR Experience, cinematograful viitorului fiind deschis publicului curios să descopere noile forme de storytelling.

Galeria de artă contemporană Kube Musette va fi gazda filmelor de animație VR, cele mai multe prezentate pentru prima dată în România. Aici, publicul va experimenta noua secțiune competițională, prin intermediul echipamentului pus la dispoziție de Samsung.

Călătoria fascinantă prin imaginația celor mai importanți creatori de animații SF va parcurge patru lung-metraje de referință pe care foarte puțini dintre cinefilii din România au mai avut ocazia să le urmărească pe marele ecran. Peste 20 de scurtmetraje despre lumi și situații fantastice vor completa meniul special pregătit consumatorilor de povești futuriste. Printre acestea se numără și filmul din titlul căruia s-a inspirat numele secțiunii. Proiecția scurtmetrajului Yesterday Will Be Tomorrow îl va aduce la București, în perioada festivalului, pe regizorului filmului, Stiv Spasojevic.

Fanii fenomenului Matrix au auzit, cu siguranță, de spectaculoasele scurtmetraje anime din saga The Animatrix, produsă tot de duo-ul Wachowski. Antologia povestește originile universului Matrix, urmărind războiului dintre oameni și mașini. Pentru cei care abia descoperă această nouă versiune a Matrix-ului, va fi o adevărată surpriză să-i reîntâlnească pe Neo, Trinity, și Kid, care împrumută în film vocile deja cunoscuților Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss și Clayton Watson.

Dacă ți-ai imaginat vreodată o lume în care oamenii nu s-ar afla în vârful lanțului trofic, te vei îndrăgosti iremediabil de La planète sauvage (Planeta sălbatică), o capodoperă animată realizată de René Laloux. Încântător ca o poezie, filmul premiat la Cannes în 1973 surprinde umanitatea captivă într-un univers populat de giganții albaștri, conturând o metaforă socială și spiritual profundă.

După ce a fost premiat cu Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animație, regizorul Shane Acker, invitat în anii trecuți în juriul Animest, a transformat 9 într-un lungmetraj care te va ține cu sufletul la gură. O extensie a poveștii inițiale, dar cu un cu totul alt plot, filmul îl surprinde pe protagonistul cu același nume într-un univers post-apocaliptic, urmărind lupta lui pentru supraviețuire, în fruntea unei micro-comunități de supraviețuitori.

Surpriza absolută a secțiunii va fi, cu siguranță, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, bine-cunoscuta animație muzicală care ilustrează cel de-al doilea album Daft Punk. Povestea continuă scenariul propus în videoclipurile "One More Time," "Aerodynamic," "Digital Love," și "Harder, Better, Faster, Stronger", cu răpirea și recuperarea unei formații pop interstelare.

Cea de-a paisprezecea ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Animest va avea loc în perioada 4 octombrie – 13 octombrie 2019 la Cinemateca Eforie, Cinema Elvire Popesco, Cinema City, Opera Comică pentru Copii, AWE – Adaptive Work Environment, Muzeul de Artă Recentă, Institutul Cervantes, KUBE Musette și Club Control.