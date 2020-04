Festivalul George Enescu s-a mutat pe internet

Adrian Manolache

Unul dintre evenimentele culturale importante care au fost anulate din cauza stării de urgență este Festivalul Internațional George Enescu, însă muzica nu s-a oprit, ci s-a mutat în mediul online. Astfel, cei care nu mai pot merge anul acesta la eveniment se pot bucura de concerte de muzică clasică, încă de pe 18 martie, pe pagina de internet www.festivalenescu.ro. Varianta online este chiar mai mult deschisă publicului larg, oferindu-le oamenilor din întreaga lume acces gratuit la muzica clasică. Festivalul Enescu își aduce astfel contribuția în lupta împotriva COVID-19.

Organizatorii Festivalului George Enescu au anunțat încă de la început că programul evenimentului va fi asemenea unui program de sală, cu diferența că fiecare concert va rămâne postat pe site timp de patru zile, iar maratonul muzical va dura o perioadă nedeterminată, urmând ca programul să fie actualizat continuu. În această perioadă, 11-14 aprilie, programul festivalului ne oferă „Peter Grimes”, operă semnată de compozitorul britanic Benjamin Britten. Lucrarea a fost interpretată de Orchestra Națională a Radiofuziunii Române și de Corul Academic Radio, sub bagheta dirijorului Paul Daniel. Ciprian Țuțu a fost dirijorul corului, iar artista vizuală Carmen Lidia Vidu a semnat viziunea și regia multimedia a spectacolului. În distribuție: tenorul Ian Storey – Peter Grimes, soprana Lise Davidsen – Ellen Orford, Catherine Wyn-Rogers, contralto – Auntie, baritonul Christopher Purves – Balstrode, mezzosoprana Diana Montague – Mrs. Sedley, basul Joshua Bloom – Swallow, baritonul Huw Montague Rendall – Ned Keene, tenorul Michael Colvin – Bob Boles, tenorul Bonaventura Bottone – Reverendul Horace Adams, basul Barnaby Rea – Hobson, sopranele Solomia Lukyanets și Rhian Lois – cele două nepoate.

Programul pentru următoarea perioadă

În continuare, în perioada 16-18 aprilie, ne vom putea putea delecta cu Orchestra Filarmonicii din St. Petersburg, sub bagheta dirijorului român Christian Badea, alături de Corul Academic al Radiofuziunii Române, dirijat de Ciprian Țuțu. Solistul concertului este violonistul Vadim Repin. În program: Poemul simfonic Isis; de George Enescu (finalizat postum de Pascal Bentoiu, după schițele autorului), Concertul nr. 1 în la minor pentru vioară și orchestră de Dmitri Șostakovici și Simfonia a IX-a în mi minor, „Din lumea nouă”, de Antonin Dvořák. În perioada 19-22 aprilie, programul festivalului include Recitalul violonistei Midori și al pianistului Jean-Yves Thibaudet: Sonata pentru vioară și pian în la minor de Robert Schumann, Sonata nr. 1 pentru vioară și pian în la major de Gabriel Fauré, Sonata pentru vioară și pian în sol minor de Claude Debussy; și Sonata a III-a în la minor pentru pian și vioară, „în caracter popular românesc” de George Enescu.

Debutul a adus fanii pe internet

Deși au fost dezamăgiți de anularea evenimentului, iubitorii muzicii clasice s-au orientat, de la început, în număr foarte mare, către pagina web a festivalului care a debutat pe 18 martie cu Orchestra și Corul Maggio Musicale Fiorentino, avându-l ca dirijor, într-o ultimă reprezentație cu ansamblul, pe Fabio Luisi. Până pe 21 martie, în program s-a mai regăsit „Requiem”, de Giuseppe Verdi, cu patru soliști îndrăgiți: soprana Hibla Gerzmava, mezzosoprana Veronica Simeoni, tenorul Piero Pretti și basul Riccardo Zanellato. Apoi, în perioada 22-25 martie, publicul s-a bucurat de interpretarea Orchestrei și a Corului Maggio Musicale Fiorentino, sub bagheta dirijorului Fabio Luisi. Solistul invitat este violonistul rus Sergei Krylov. În program au fost incluse Concertul nr.1 pentru vioară și orchestră op.6 de Niccolo Paganini și Simfonia a III-a în do major op. 21 de George Enescu. În perioada 26-29 martie, festivalul online a prezentat publicului Orchestra Națională Simfonică a Radiodifuziunii Poloneze, sub bagheta maestrului Lawrence Foster și avându-l ca solist pe pianistul Szymon Nehring (laureat al Concursului Internațional „Arthur Rubinstein” în 2017), din program făcând parte Adrian Pop – „Solstice” pentru orchestră; Frédéric Chopin – Concertul nr. 1 în mi minor pentru pian și orchestră op. 11 și Witold Lutosławski – Concert pentru orchestră.

Concertele lunii aprilie



Luna aprilie a debutat cu Orchestra Națională a Franței, sub bagheta maestrului Ion Marin, solistă fiind pianista de origine română Alexandra Dariescu. În program au fost Suita nr. 1 pentru orchestră în do major op. 9 de George Enescu, Concertul în sol major pentru pian și orchestră de Maurice Ravel, și Suita „Imagini” pentru orchestră, de Claude Debussy. Între 3 și 6 aprilie, în fața publicului din întreaga lume a venit, prin pagina web a festivalului, Orchestra Filarmonicii Regale din Liège dirijată de Tiberiu Soare. Soliști sunt doi muzicieni de calibru internațional: soprana Anna Caterina Antonacci și pianistul Denis Kozhukhin, cu Variațiuni pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră de Witold Lutosławski, Rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră de Serghei Rahmaninov, La Voix Humaine – operă pentru soprană și orchestră de Francis Poulenc. Săptămâna trecută, între 7 și 10 aprilie, festivalul a continuat online cu Orchestra Filarmonicii Regale din Liège, avându-l la pupitru pe dirijorul Gergely Madaras, solistul concertului fiind violonistul Renaud Capuçon. Publicul s-a putut delecta cu Suita a II-a pentru orchestră în do major, de George Enescu, Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră de Béla Bartók și Simfonia a V-a în si bemol major de Serghei Prokofiev.