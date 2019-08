43 de scurtmetraje în competiția Bucharest International Dance Film Festival 2019. În închiderea festivalului: Magui Maryn: L'urgence d'Agir

Din cele peste 1500 de producţii înscrise în cele trei secțiuni competiționale din cadrul Bucharest International Dance Film Festival 2019 - competiția internațională, cea națională și cea dedicată musicalurilor - au fost selectate 43 de scurtmetraje, din 18 țări de pe întreg mapamondul.

Competiția internațională cu secțiunile - Time Stand Witness, The Road not Taken și Acts of Rebellion - cuprinde 30 de filme, din 15 țări.

Din secțiunea Time Stands Witness fac parte 10 filme de dans, din 8 țări, iar diversitatea temelor întărește faptul că filmul de dans poate să fie sci fi, horror, poezie vizuală sau comedie. Un bărbat nu îmbătrânește niciodată, o femeie face un salt într-o altă realitate și doi artiști se îndrăgostesc la limita cosmosului - timpul fiind numitorul comun al acestor povești ieșite din comun.

În cadrul secțiunii The Road not Taken se umblă prin întuneric, se luptă pentru lumină și se caută noi modalități de a iubi. Ca în poezia lui Robert Frost, protagoniștii celor 11 filme, din nouă țări, se găsesc în fața unor decizii imposibile.

Pentru cei ce își doresc mai multă acțiune, BIDFF a pregătit o proiecție inedită de nouă filme din Franța, Iran, Olanda, Anglia, Germania și SUA curatoriate în secțiunea Acts of Rebellion. Proiecțiile abordează mișcarea în toate formele ei, de la dans pe străzile Teheranului și șotron în Iran, până la dans contemporan în ringul de luptă și mișcare la carnavalul Voodoo din Caraibe.

Competiția națională, care a crescut considerabil față de anul 2016, când a fost introdusă în festival, reunește opt filme scurte românești sub tematica Practices of Selfhood. Regizori și coregrafi români se întâlnesc anul acesta în web-ul complicat al sinelui. Aceștia explorează tumultul zilnic, restabilind conexiunea cu propriile corpuri, descoperind noi căi către fantezii inadecvate. Opt scurtmetraje experimentale le vor reaminti privitorilor cum să se conecteze cu sinele și cu mediul în care trăiesc.

Anul acesta, BIDFF deschide o nouă secțiune competițională dedicată musicalurilor avangardiste. O selecție exclusivă de cinci scurtmetraje din Franța, România, Cehia, precum și o coproducție Congo - Belgia, a căror personaje se luptă cu monotonia, se vor reuni sub tematica The Big Dreamers.

În închiderea ediției cu numărul 5 a Bucharest International Dance Film Festival va avea loc proiecția filmului documentar Magui Maryn: L'urgence d'Agir în regia lui David Mambouch. Maguy Marin este unul dintre cei mai importanți coregrafi de pe scena mondială. Fiică de imigranți spanioli, lucrările sale devin o revoltă plină de furie, dar și de optimism și candoare, în fața barbariei. Cariera sa și atitudinile politice pe care le-a adoptat în acest timp, au emanat mereu îndrăzneală, curaj și spirit de luptă, și nu încetează nici acum să miște corpuri și inimi.

Cea de-a cincea ediţie a Bucharest International Dance Film Festival va avea loc în perioada 4 - 8 septembrie, în șase locații din București. Tema ediţiei de anul acesta a singurului festival de gen din România este The Network/ Rețeaua și își propune să conecteze artiști, producători, selecționeri și jurnaliști care gravitează în jurul ideii de mișcare.