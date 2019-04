47 de Premii Emmy şi milioane de pasionaţi. Cu un buget de 15 milioane de dolari, saga “Urzeala Tronurilor”– ultimul episod a debutat ieri

Catalogată drept evenimentul de televiziune al anului, lansarea sezonului 8 din „Game of Thrones” a avut loc ieri, 14 aprilie, ultima poveste a stagiunii. Ultima serie a celui mai scump, premiat și piratat serial TV a fost difuzată în 186 de țări. Protagoniştii peliculei au defilat pe covorul roşu.

Lupta pentru tronul de fier ajunge la sfârşit. Din 2011, genericul serialului Game of Thrones nu încetează să se adapteze evenimentelor apărute în fiecare sezon. Blazoanele, fortăreţele, regiunile şi forţele sunt modificate mai mult sau mai puţin subtil la fiecare sezon şi la fiecare episod, pentru a oferi o imagine imediată asupra provocărilor politice şi narative ale filmului.

În acest ultim sezon, vizita în Westeros începe cu Zidul. De la breşa provocată de Regele Noapte, “pietrele” se răstoarnă, îngheţate, pentru a sugera înaintarea inexorabilă a armatei sale. Spectatorul este antrenat apoi în Winterfell şi, mai ales, în subteranele Casei Stark, înainte de a vizita arcanele de la Port-Réal, pentru a se opri la o machetă a Tronului de Fier, ce are deasupra blazonul Lannister.

Povestea, ce se dezvoltase inițial pe mai multe planuri, este concentrată acum pe câteva conflicte cruciale. În nord, Arya, Sansa şi Bran, copiii familiei Stark, își preiau frâiele propriului destin, după ce părinții lor au fost uciși. Daenerys Targaryen și aliații ei își unesc forțele pentru a respinge atacurile lui Night King (Regele Noapte) și armata sa de morți vii care a străbătut Zidul ce separă continentul ficţional Westeros de „Nordul’” îngheţat.

După căderea Zidului, armata Regelui Noapte înaintează pentru a cuceri complet Westeros. Paralel, intrigile politice ce vizează cucerirea tronului de fier se înmulţesc cu alianţa dintre Daenerys Targaryen şi Casa Stark.

Debutul celui de al 8-lea sezon a prilejuit protagoniştilor ocazia de a mărturisi o oarecare nostalgie, aşa cum s-a întâmplat cu mesajul postat de Emilia Clarke: “Eu şi dragonul meu (Drogon) suntem emoţionaţi la ideea că veţi putea privi Game of Thrones sezonul 8, a scris actriţa, adăugând o fotografie care o arată pe cale să îmbrăţişeze macheta care a servit pentru efectele speciale.

Deşi condiţiile par să fi fost dificile, interpreţii păstrează o amintire amuzată. “Precedentele bătălii au fost întotdeauna precis coregrafiate, mărturiseşte Kristofer Hivju, interpretul personajului Tormund. Dar, în acest sezon, ne cunoaşteam atât de bine, încât în unele reluări ne băteam de-a binelea! A fost foarte dur, dar destul de amuzant”.

Rory McCann, care îl întrupează pe Sandor le Limier adaugă: “A fost oarecum ca în copilărie când ne jucam cu săbiile în pădure”.

Dar sezonul 8 este şi unul al iubirilor. Ce se va întâmpla cu Jon Snow şi Daenerys Targaryen, cuplul magnific şi purtător de speranţă pentru umanitate?

“Daenerys n-a fost foarte norocoasă în dragoste, afirmă Emilia Clarke. Jon nu este deloc genul ei, dar cei doi se aseamănă incredibil din numeroase puncte de vedere, privesc în aceeaşi direcţie, iar ceea ce descoperă unul în celălalt este foarte puternic. Această relaţie este probabil mai înfricoşătoare pentru Daenerys, pentru că el a salvat-o şi a urcat-o la un nivel de putere pe care nu-l avusese niciodată înainte. Fiecare vine în acest nou sezon cu propriile năzuinţe, propriile obiective şi propriile visuri. Se naşte o situaţie foarte tensionată”.

Se naşte, de asemenea, o nouă idilă. Cât va rezista Brienne de Torth privirilor languroase ale lui Tormund? În mod uimitor, scena principală este rezultatul unei improvizaţii a actorului norvegian. “Exista un singur rând în scenariu, îşi aminteşte el. Brienne intră în Castle Black şi Tormund o priveşte fascinat. Fascinat este un cuvânt important şi l-am jucat ca o persoană extem de îndrăgostită, iar plecând de aici… Chiar în acest context de război, atât de întunecat, apar lucruri minunate”.

În mod paradoxal, filmul creează şi portretele unor femei puternice. “Sunt destul de mândră de munca revoluţionară pe care am înfăptuit-o, declară Emilia Clarke. Personajele sunt legitime, perfect rotunjite, complexe, intrigante. Şi acest lucru depăşeşte problema genului: indiferent de sex, ele sunt fiinţe omeneşti fascinante. Este un frumos exemplu pentru adolescente”.

Serialul este un adevărat breviar al filosofiei politice, cu multiple referinţe de la Machiaveli la Hobbes, din Evul Mediu la istoria recentă, potrivit criticului Frédéric Joignot.

Se poate spune că Game of Thrones este o saga politică. Despoţi intransigenţi, conjuraţii ale consilierilor, războaie de succesiune, alianţe spulberate, idealuri trădate, o crudă raţiune de Stat. Serialul pune în scenă, într-un mod uneori înspăimântător, metodele de a destabiliza, de a lua şi a păstra puterea.

S-a zvonit inițial că lungimea episoadelor va fi similară cu cea a unul film de lungmetraj, însă se pare că în realitate primele capitole nu vor depăși 60 de minute, conform unui material publicat de indiwire.com. Entertainment Weekly scrie că primul episod va avea 54 de minute, iar cel de-al doilea, 58.

Finalul serialului este considerat un mister. Nimeni nu știe cum va evolua povestea deoarece episoadele au fost filmate înainte ca romancierul George R. R. Martin, autorul trilogiei ”A Song of Ice and Fire” (Cântec de gheață și foc), ce a inspirat saga, să termine de scris ultimul volum al fanteziei epice. Potrivit criticilor, George R. R. Martin este supranumit „Tolkien al Americii”, referire la scriitorul britanic de literatură fantasy de la care a preluat tendinţa de a-şi ucide personajele.

Lansat în 2011, serialul ''Game of Thrones'', "GoT" pentru cunoscători, a sedus de la un sezon la altul din ce în ce mai mulţi telespectatori.

În 2014, a devenit serialul HBO cu cea mai mare audienţă, detronând renumita producţie ''The Sopranos ''.

Ultimul episod din sezonul al şaptelea a fost urmărit în seara în care a fost difuzat de 16,5 milioane de fani în Statele Unite, un record absolut pentru un serial TV.

Dincolo de Atlantic, episoadele precedentului sezon difuzat au fost vizionate, în medie, de peste 30 de milioane de persoane, potrivit HBO.

Cifre excepţionale sunt înregistrate oriunde este difuzat acest serial. La succesul "Game of Thrones" contribuie şi pirateria online, estimându-se că peste 1 miliard de persoane au urmărit în mod ilegal sezonul al şaptelea, stabilind astfel un nou record.

Mai multe posturi de televiziune, precum OCS în Franţa şi Sky Atlantic în Regatul Unit, au decis să îl difuzeze simultan cu difuzarea sa în Statele Unite, adică la miezul nopţii.



Buget colosal

Cel de al optulea sezon este anunţat drept cel mai scump din istoria serialelor TV, cu un buget de 15 milioane de dolari pe episod, respectiv 90 de milioane de dolari pentru cele şase episoade.

Pe lângă efectele speciale, provocările generate de amenajarea decorurilor naturale şi onorariile actorilor (peste 1,1 milioane de dolari pe episod pentru cei mai importanţi cinci actori principali), valoarea facturilor a crescut vertiginos. Doar episodul pilot a costat aproape 10 milioane de dolari în condiţiile în care cel mai scump sezon difuzat, al şaptelea, a costat 100 de milioane de dolari.

Investiţia este rentabilă, potrivit The New York Times, întrucât franciza "Game of Thrones" a adus anual postului HBO încasări de 1 miliard de dolari.

Este, de asemenea, serialul recompensat cu cele mai multe Premii Emmy - 47 în total.

După ce patru episoade din sezonul al cincilea au ajuns fraudulos pe internet înainte de difuzarea lor oficială, postul HBO şi-a înăsprit procedurile de comunicare. Cei doi producători principali, David Benioff şi D.B Weiss, care vor regiza ultimul episod, au turnat mai multe variante de final pentru a evita scurgerile de informaţii, o tehnică utilizată anterior şi în cazul serialelor ''The Sopranos'' şi ''Breaking Bad''.

Actriţa Sophie Turner (interpreta personajului Sansa Stark) a mărturisit că a mers în mai multe spaţii de filmare false. De asemenea, un dispozitiv antidronă a fost folosit în timpul filmărilor.

Cu platouri de filmare în aproximativ treizeci de locaţii din toată lumea, populara sagă fantastică a stimulat turismul pe oriunde a trecut - Irlanda de Nord, Islanda sau localităţile spaniole Osuna şi Girona au asistat la o explozie a numărului de vizitatori, în special datorită circuitelor turistice dedicate, potrivit datelor compilate în cartea ''Game of Thrones décodé'', semnată de Ava Cahen.

În ceea ce priveşte oraşul Dubrovnik din Croaţia, capitala fictivă a Westerosului, King's Landing, care a asistat la un aflux de turişti datorită serialului, autorităţile au fost nevoite să impună un plafon al numărului de vizitatori.



Mode lansate

Prenumele personajelor serialului i-au inspirat pe părinţi. În Regatul Unit, Arya se numără printre primele douăzeci de nume date copiilor (343 de copii au primit acest nume în 2017), în timp ce în Statele Unite Khaleesi a intrat în 2014 în top 1.000 cele mai utilizate nume (466 de mici Khaleesi s-au născut în 2017).

Nu doar numele au fost imitate. Unul dintre principalii actori, Peter Dinklage, le-a cerut fanilor să nu mai cumpere câini din rasa Husky, precum cei utilizaţi în serial, deoarece numărul acestor animale abandonate în adăposturi a explodat. Acesta a crescut cu 700% după anul 2011 în Regatul Unit, potrivit asociaţiei pentru protecţia animalelor PETA.