7 zile dedicate filmului și culturii montane la Brașov, Bușteni și Predeal. Începe cea de-a 5-a ediție Alpin Film Festival

Cea de-a 5-a ediție Alpin Film Festival, primul și cel mai mare eveniment din România dedicat artei și culturii montane, începe luni, pe 24 februarie, la Brașov, Bușteni și Predeal. Iubitorii de munte, adrenalină și aventură vor avea la dispoziție o săptămână întreagă cu evenimente speciale – proiecții cu cele mai premiate filme din ultimul an, expoziții de fotografie alpină, lansări de carte, dar și întâlniri cu alpiniști sau sportivi români de elită. Începând din acest an, festivalul face parte din IAMF - International Alliance for Mountain Film, prestigioasa asociație mondială ce reunește 27 de evenimente cinematografice din 20 de țări de pe 5 continente. Ediția din acest an este un tribut adus alpinistului Zsolt Török, pornit în 2019 într-o ultimă expediție, în munții Făgăraș.

Alpin Film Festival își deschide porțile luni, pe 24 februarie, cu două expoziții spectaculoase de fotografie. Începând cu primele ore ale dimineții, iubitorii de munte și natură sunt invitați să descopere o arhivă vizuală a renașterii sălbăticiei în sudul Carpaților românești. Expoziția foto Carpathia, găzduită până pe 1 martie de Centrul Cultural Reduta, este proiectul fotografic al britanicului Nick White (www.nicholasjrwhite.co.uk), îndrăgostit de România, care a ales să documenteze misiunea Fundației Conservation Carpathia, aceea de a crea o zonă protejată cu natură sălbatică de talie mondială în sudul Carpaților românești. Despre întoarcerea în sălbăticie vorbește și expoziția Zimbrul revine în Carpații Meridionali, organizată de WWF România, cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul LIFE. Fotografiile care surprind întoarcerea emblemei românești în zonele montane și impactul acestui proces vor fi expuse în aceeași perioadă, la Centrul Cultural Reduta. Începând de marți, 25 februarie. Aula Sergiu Chiriacescu va găzdui Natura în imagini AGERPRES, o altă expoziție fascinantă, cu 30 de fotografii realizate în zone sălbatice ale țării.

Gala de deschidere AFF.5 va fi o reală surpriză pentru spectatorii care și-au rezervat deja locuri la eveniment. Alpinistul timișorean Horia Colibășanu, protagonistul documentarului-fenomen recent lansat în cinematografe, va fi prezent la proiecția specială Superhombre (r. Mircea Gherase, Lucian Mircu) de marți, 25 februarie. Îmbinând peste 100 de ore de filmări, material de arhivă și imagini în premieră din locuri puțin umblate de om, documentarul îl surprinde pe Horia Colibășanu în cele trei ipostaze ale sale: dentist, tată a doi copii și alpinist în Himalaya. Ascensiunea lui solo pe Everest va putea fi urmărită de la ora 19:00, în Aula Sergiu Chiriacescu, Universitatea Transilvania Brașov. Proiecția va fi prezentată de cunoscutul alpinist Marius Gane, în prezența protagonistului și a regizorului Mircea Gherase

Primul om din istorie care a cucerit Everestul pe timp de iarnă, legendarul alpinist polonez Krzysztof Wielicki, distins în 2019 cu Premiul pentru întreaga carieră Piolet d’Or, este invitatul de onoare al acestei ediții. Pe 26 februarie, după proiecția documentarului Ultimul munte (The Last Mountain), considerat cel mai bun film de munte al anului 2019, publicul va avea ocazia să-l întâlnească la Brașov, în cadrul unui eveniment special găzduit de Centrul Cultural Reduta, cu susținerea Institutului Polonez. Seara va continua la înălțime, cu o întâlnire memorabilă între Krzysztof Wielicki și Alex Găvan, o elită a alpinismului românesc. Doi mari alpiniști din generații diferite vor porni un dialog despre pasiunea care îi unește, oferind publicului detalii din cele mai importante expediții și împărtășind secretele succeselor pe care le-au înregistrat de-a lungul carierei.

27 februarie este Ziua Pădurii la Alpin Film Festival. O serie de evenimente speciale, organizate în parteneriat cu WWF România, va aduce pe marele ecran, la Centrul Cultural Reduta, cele mai puternice producții recente inspirate de confruntările cu care se confruntă pădurea, dar și de măreția și importanța acesteia în existența Planetei. Le temps des forêts (r. François-Xavier Drouet) - inclus în 2019 în Competiția Oficială a Festivalului de la Locarno, și Treeline (r. Jordan Manley) - premiat în 2019 la Bilbao Mendi Festival, unul din cele mai importante festivaluri de film de munte din Europa, vor rula pe marele ecran începând cu ora 18:00, conturând contextul unui dialog pe tema ,,Pădurea - de la civilizația lemnului la generația Facebook'', de la care nu vor lipsi experți din domeniu.

Iubitorii de lectură sunt invitați să participe la evenimentele de lansare ale unor titluri excepționale inspirate de universul montan. Pe 27 februarie, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania, brașovenii sunt invitați să descopere Trilogia Transilvană, de Miklós Bánffy, considerată astăzi una dintre operele de referință ale secolului XX. Romanul a apărut, în ultimele două decenii, în engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană și olandeză, fiind primit cu mult entuziasm. Ediția românească, în traducerea lui Marius Tabacu, include un cuvânt înainte de Marta Petreu și un studiu introductiv și un glosar realizate de Lucian Nastasă‑Kovács. Evenimentul la care vor participa invitați de seama face parte din secțiunea Un munte de carte, în cadrul căreia, pe 28 și 29 februarie, vor fi lansate noi titluri dedicate iubitorilor de munte de toate vârstele, în prezența autorilor, la Libris Brașov. O carte remarcabilă care face parte din istoria muntelui în Romania, Trilogia Bucegilor, de Nestor Urechia, apărută la editura România Pitorească, va fi prezentă la AFF.5 de Mihai Ogrinji, directorul editurii.

Gala Muntelui, evenimentul anual care celebrează la ALPIN FILM FESTIVAL performanța românească în domeniul sporturilor montane, ajunge anul acesta la cea de-a 5-a ediție. Pe 29 februarie, de la ora 14:00, sportivii care au înregistrat cele mai mari succese în 2019 vor fi aplaudați și recompensați pentru reușitele lor în cadrul unei ceremonii găzduite de Centrul Cultural Aurel Stroe din Bușteni. Premiile pentru performanțele din alpinism vor fi oferite în parteneriat cu Clubul Alpin Român. Federația Română de Alpinism și Escaladă și Federația Română de Orientare vor desemna ,,sportivii anului’’ pentru fiecare dintre disciplinele reprezentate.

Unul din premii va fi acordat în memoria alpinistului Zsolt Török, căruia Alpin Film Festival îi dedică în acest an întreaga ediție. În aceeași zi, de la ora 11:00, un eveniment special în memoria celui care a dus numele României pe cele mai înalte culmi va avea loc la Castelul Cantacuzino din Bușteni. Personalități emblematice ale alpinismului românesc vor povesti iubitorilor de munte despre ascensiunile lui de succes, dar și despre cele mai importante expediții de-a lungul cărora i-au fost alături.

Premiat la Sundance și nominalizat la Premiile Academiei Americane de Film, atât la titlul de ,,Cel mai bun documentar'', cât și la categoria ,,Cel mai bun film străin'', Honeyland (r. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov) încheie cea de-a 5-a ediție Alpin Film Festival. Documentarul va ajunge pentru prima dată pe marele ecran din Brașov pe 29 februarie, de la ora 20:00, în Aula Sergiu Chiriacescu, Universitatea Transilvania Brașov. Filmul spune povestea ultimei femei-vânător de albine din Europa, care trebuie să salveze albinele și să returneze echilibrul natural în Honeyland.

O proiecție cu totul și cu totul specială va încânta spectatorii în ultima zi de festival. Documentarul To Step on Mont Blanc (r. Miroslav Ivanova) spune povestea uluitoare a alpinistului bulgar care a reușit să atingă Vârful Mont Blanc în scaun cu rotile. Nu ar fi reușit fără prietenii săi, o echipă de alpiniști experimentați, pe care publicul este invitat să-i urmărească într-una dintre cele mai emoționante expediții, pe 1 martie, de la ora 17:00, la Cinemateca Patria.

O selecție impresionantă de filme care surprind peisaje spectaculoase, performanțe sportive, adrenalină și multă aventură va face deliciul spectatorilor zilnic, cu intrare liberă. Premiate în cele mai mari festivaluri din întreaga lume sau proiectate în premieră în România, titlurile din Competiția Națională și cele din Competiția Internațională concurează nu doar la premiile secțiunii, ci și la Premiul Publicului, oferit filmului votat de cel mai mare număr de spectatori.

ALPIN FILM FESTIVAL (AFF) - unicul eveniment din România dedicat culturii și educației montane, va avea loc în perioada 24 februarie - 1 martie la Brașov, Bușteni și Predeal.