8 producții cinematografice distribuite de Independența Film ajung la Les Films de Cannes á Bucarest

8 dintre filmele distribuite de Independența Film și care vor intra în cinematografe în următoarele luni ajung la Les Films de Cannes á Bucarest. Printre acestea se regăsește marele câștigător al Cannes 2019, Parazit, un film de Bong Joon-Ho.

Independența Film, casa de distribuție care promovează filme independente de referință, de nișă sau câștigătoare ale unor premii internaționale prestigioase prezintă în cadrul Les Films de Cannes á Bucarest 8 producții de lungmetraj lansate și premiate la festivalul de pe croazetă: Durere și glorie/ Dolor y gloria (r. Pedro Almodóvar), Parazit/ Parasite (r. Bong Joon-Ho), Le Jeune Ahmed (r. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne), Les misérables (r. Ladj Ly), It Must Be Heaven (r. Elia Suleiman), Beanpole (r. Kantemir Balagov), Sorry We Missed You (r. Ken Loach) și Il traditore (r. Marco Bellocchio).

Durere și glorie, cel de-al 21-lea lungmetraj al faimosului regizorul spaniol Pedro Almodóvar, care i-a adus lui Antonio Banderas premiul pentru interpretare masculină la Cannes 2019, ajunge din 18 octombrie pe marile ecrane din România. Filmul reprezintă propunerea Spaniei la Oscar și are un puternic caracter autobiografic, reconstituind, introspectiv, diferite etape din viața cineastului. Din distribuție face parte și celebra actriță de origine spaniolă, Penélope Cruz. Durere și glorie a mai câștigat la Cannes și premiul pentru coloană sonoră, muzica lui Alberto Iglesias fiind extrem de apreciată de juriu.

Parazit / Parasite, marele câștigător al trofeului Palme d’Or în 2019, este o comedie neagră cu accente de thriller ce descrie violența generată de inegalitățile sociale. Filmul scris și regizat de sud-coreeanul Bong Joon-Ho, spune povestea unei familii cu probleme financiare, ai cărei membri se insinuează ca angajați în viața bogatei familii Park, dând naștere unui şir de întâmplări imposibil de controlat. Va rula în cinematografe din 8 noiembrie.

Le jeune Ahmed, noul film al fraților Dardenne, care le-a adus premiul pentru regie la Cannes 2019, e o poveste extrem de actuală, aceea a tentației radicalismului, spusă cu intensitate, empatie și măiestrie regizorală. În Belgia zilelor noastre, Ahmed, care are doar 13 ani, e prins între provocările vârstei și idealurile de puritate ale imamului său. Filmul va intra în cinematografele din România din 13 decembrie.

Les misérables, filmul de debut al regizorului de culoare Ladj Ly, crescut în periferia Montfermeil din Paris, urmărește trei membri ai brigăzii anti-criminalitate care se confruntă cu tensiuni între bandele rivale din vecinătate. Inspirat de revoltele din 2005 de la Paris, de La Haine, pelicula cult a lui Mathieu Kassovitz şi de scurtmetrajul cu acelaşi nume al lui Ly, câştigător al unui premiu César, Les Misérables e o perspectivă provocatoare asupra tensiunilor dintre rezidenţii marginali şi poliţie.

Filmul, câștigător ex-aequo al Premiului Juriului la Cannes 2019, va ajunge pe marile ecrane din România din 24 ianuarie.

Ladj Ly, regizorul filmului care a cucerit Cannes-ul și care a doborât un record prin vânzarea drepturilor filmului său pe piața americană - 1.5 milioane dolari, cea mai mare vânzare pentru un debutant la Cannes din istorie - este invitat special al Les Films de Cannes á Bucarest.

It Must Be Heaven, pelicula regizorului palestinian Elia Suleiman, care este și personajul central al filmului, explorează cu umor, prin intermediul unei călătorii în afara Palestinei, teme ca identitatea, naționalitatea și apartenența, cineastul-actor punându-și o întrebare fundamentală: unde te poți simți „acasă?”. Din distribuția filmului ce a câștigat o mențiune specială la Cannes și care va rula în cinematografele din țara noastră în luna februarie, face parte și cunoscutul actor și regizor Gael García Bernal.

Beanpole - inspirat de cartea Svetlanei Aleksievici „Războiul nu are chip de femeie”, filmul cineastului rus Kantemir Balagov construiește o poveste fictivă care ne poartă prin Leningradul anului 1945, pe urmele a două tinere femei ce luptă pentru a-și reconstrui viața printre ruinele celui de-Al Doilea Război Mondial. Filmul a câștigat premiul premiul pentru regie al secţiunii Un Certain Regard.

Sorry We Missed You, noul film al lui Ken Loach, cineastul cu două trofee Palme d’Or în biografie, spune povestea unei familii cu probleme financiare, care face eforturi pentru a supraviețui, fiind atrasă în spirala infernală cauzată de uber-izare. Filmul a fost nominalizat la Palme d’Or, a câștigat premiul publicului la festivalul de la San Sebastian și va rula pe marile ecrane din România în primăvara anului viitor.

Il traditore, de asemenea nominalizat la Palme d’Or, al regizorului italian de referință Marco Bellocchio, ne poartă prin Italia anilor ‘80, în mijlocul războiului dintre șefii mafiei siciliene. Filmul este inspirat din viața unui mafiot care decide să colaboreze cu autoritățile, trădându-și jurământul de credință făcut clanului Cosa Nostra. Il traditore își va începe circuitul cinematografic în țara noastră în luna februarie.