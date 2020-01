A fost lansat primul trailer al peliculei "Morbius". Jared Leto în distribuție

wikipedia

Jared Leto revine în lumea supereroilor cu ''Morbius'', un film inspirat dintr-un personaj Marvel şi al cărui prim trailer a fost lansat luni. În regia chilianului Daniel Espinosa, filmul care va ajunge în cinematografe la 31 iulie şi îl are ca erou central pe Morbius, maleficul personaj din filmele cu Spider-Man.



Rolul interpretat de Jared Leto este cel al unui om de ştiinţă care suferă de o boală rară de sânge şi ale cărui încercări de a se vindeca îl transformă în final într-un vampir. Alături de Leto, care revine în acest gen de filme cu supereroi, după interpretarea personajului Joker în ''Suicide Squad'' (2016), din distribuţia filmului ''Morbius'' mai fac parte Michael Keaton, Jared Harris şi actriţa de origine latino-americană Adria Arjona.



Prezenţa lui Keaton în trailer i-a îndemnat pe fanii filmelor cu supereroi să creadă că ar putea fi vorba despre un punct de intersecţie a filmelor cu Spider-Man cu personajele negative din povestirile ''Morbius'' şi ''Venom'' (2018), având în vedere că aceştia din urmă sunt duşmani declaraţi ai Omului Păianjen.



Elementul cheie al acestei ipoteze este că Michael Keaton l-a interpretat pe rivalul lui Spider-Man în ''Spider-Man: Homecoming'' (2017).



Cu Tom Holland ca protagonist, studioul Sony a triumfat în ultimii ani cu ''Spider-Man: Homecoming'' (2017) şi ''Spider-Man: Far from Homeg (2019), care au avut încasări de 880 milioane de dolari (790 milioane de euro) şi respectiv 1,132 miliarde de dolari ( 1.016 miliarde de euro).



''Venom'' (2018), un film inspirat dintr-un alt personaj rival al lui Spider-Man, cu Tom Hardy în rolul principal, a avut încasări de 856 milioane de dolari (768 miloane de euro). Un sequel al peliculei ''Venom'' se află în pregătire şi va fi lansat pe marile ecrane anul acesta, la sfârşitul lunii octombrie.

AGERPRES