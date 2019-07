A fost lansat trailerul filmului 'The Irishman' de Martin Scorsese

Mafia cu practicile sale violente revine pe marile ecrane cu ajutorul reprezentanţilor săi de seamă precum Martin Scorsese, Robert de Niro şi Al Pacino, în trailer-ul lansat miercuri de Netflix al lungmetrajului 'The Irishman' - cel mai aşteptat film al anului, relatează EFE.



Cu o imagine studiată şi impozantă a lui Rodrigo Prieto, primele imagini ale 'The Irishman' promit ceea ce toată lumea aşteaptă de la un film al lui Scorsese: o poveste bună, interpretări pe măsură şi planuri perfecte pentru a relata fiecare moment.



Va trebui să aşteptăm până la toamnă, la o dată încă nedeterminată, pentru a putea vedea filmul în sălile de cinema, înainte de a putea fi difuzat de Netflix şi de avanpremiera de la Festivalul de Film din New York, care va fi inaugurată cu acest film la 27 septembrie.



Este un film care reprezintă o reîntâlnire a legendarului tandem Scorsese - De Niro, care au colaborat la filme clasice ca 'Taxi Driver' (1976), 'Raging Bull' (1980) şi 'Goodfellas' (1990), şi care nu au mai lucrat împreună de 25 de ani de la 'Casino'.



În ce-l priveşte pe Al Pacino, deşi pare ciudat, este vorba de prima colaborare dintre celebrul actor şi reputatul regizor american. Deşi Al Pacino este unul dintre numele emblematice ale filmelor cu mafioţi, mai ales datorită 'The Godfather' (Naşul) până acum el nu a mai colaborat cu Scorsese.



Al Pacino îl interpretează pe liderul sindical Jimmy Hoffa în această povestire axată asupra personajului lui de De Niro, care joacă rolul mafiotului Frank Sheeran, irlandezul din titlul filmului.



Acţiunea se petrece în anii '50 în epoca lui Kennedy şi se întinde până la moartea lui Hoffa (1975), în care se presupune că a fost implicat Sheeran.



Joe Pesci, un alt actor preferat de Scorsese, Bobby Cannavale, Anna Paquin sau Harvey Keitel sunt câţiva dintre actorii care apar în acest film care este o ecranizare a romanului lui Charles Brandt, intitulat 'I Heard You Paint Houses'.

AGERPRES