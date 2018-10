Actorii și membrii echipei de producție au sărbătorit împreună un an de la începerea filmărilor pentru serialul „Fructul oprit”

Actorii din “Fructul oprit”, dar și membrii echipei de producție s-au strâns, ieri, pentru a sărbători un an de când s-a dat startul filmărilor pentru serialul difuzat la Antena 1. Și-au adus aminte de prima zi de filmare, au vorbit despre clipele frumoase pe care le-au trăit împreună, dar și despre evoluția de care au avut parte personajele lor pe parcursul timpului.

23 octombrie 2017 este ziua în care s-au demarat filmările pentru “Fructul oprit”, serialul ce poartă semnătura Ruxandrei Ion, care adună în distribuție cei mai buni actori, împreună cu cea mai bună echipă de profesioniști. “Sunt foarte fericită pentru reușita doamnei Ruxandra Ion. Motorul a fost și este dumneai. S-a implicat în tot și a fost omul prezent zilnic de la prima la ultima secvență. Echipa serialului este una minunată. Sunt oameni cu care abia aștepți să te vezi. Mă bucur că așa simte și publicul. Mulțumim că ne sunteți alături în serile de miercuri”, mărturisește Alina Chivulescu.

Atunci când iubești ceea ce faci, locul de muncă devină o a doua casă. “Suntem într-o formulă fericită. Ne bucurăm să fim unii alături de ceilalți și să lucrăm împreună la un proiect atât de frumos. Sperăm să le placă în continuare telespectatorilor munca noastră. Am mai spus-o și o spun încă o dată, platourile de filmare înseamnă pentru mine a doua mea casă. Aici, mă simt extraordinar de bine, făcându-mi meseria, și îmi aduce bucurii”, spune Cristina Ciobănașu.

Michaela Prosan spune despre personajul care a adus-o în lumina reflectoarelor: “<<Fructul oprit>> este cel mai ambițios proiect din care am făcut parte până acum. S-a împlinit un an de când am început filmările. Un an plin, intens, pe care l-am petrecut alături de oameni minunați. Sunt mândră de noi, de tot ce am construit, și mă bucur că am ajuns până aici”, spune Michaela Prosan.

Vlad Gherman le promite telespectatorilor că vor avea parte de numeroase surprize. “Nu pot să cred că a trecut un an. Când ai astfel de repere, realizezi cât de rapid trece viața, cât de grăbite sunt clipele frumoase alături de cei dragi. S-a împlinit un an de când am pășit pentru prima dată în hainele lui Ioan. Am îmbrățișat acest personaj din prima secundă, cu toată dragostea și dăruirea. Evoluția a avut loc atât la nivelul personajelor, cât și la nivelul poveștilor lor. Urmează un an plin de intrigi noi, personaje noi, povești cu care telespectatorii vor rezona. Finalul lui 2018 se anunță incendiar, la fel și începutul anului viitor”.

Și Doinița se regăsește printre actorii care fac parte din distribuție încă de la primul sezon al serialului. “Un proiect de care m-am bucurat nespus. O reîntâlnire cu o parte din actorii cu care am mai lucrat și cu echipa din spate cu care, la fel, mă știu de foarte mult timp. Am avut certitudinea că doamna Ruxandra Ion va face un proiect de top și așa a și fost, se poate vedea în cifrele actuale. Tanței îi văd o creștere, pe care sper că au remarcat-o și telespectatorii. Odată cu trecerea timpului a venit și maturizarea ei și a trecut și printr-o dramă. A devenit puternică și îmi place că este rațională. Totuși, își păstrează cumva firea copilăroasă, indiferent de probleme, și pentru asta o iubesc.“, poveștește Doinița Oancea.

Distribuția serialului s-a îmbogățit în sezonul 2 cu nume mari din lumea artistică, dar și cu copii talentați. Produs de Ruxandra Ion, sezonul 2 are la bază un scenariu realizat de Radu Grigore și Simona Macovei, iar regia este semnată de Ruxandra Ion, Cătălin Bugean și Radu Grigore. Din echipa de creatori a serialului mai face parte şi Cătălin Simioană - director de imagine, un „vrăjitor” al camerei de filmat și al luminii de platou.

Noul sezon „Fructul oprit” se vede, în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1.