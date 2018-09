Actorul Al Matthews a fost găsit mort în casa lui din Spania

captură video

Actorul, cântăreţul şi fostul militar american Alexander Basil Matthews, mai cunoscut ca Al Matthews, a fost găsit mort în locuinţa sa din Orihuela, în provincia spaniolă Alicante, au informat luni EFE surse apropiate cazului.



Actorul afro-american Al Matthews, 75 de ani, era cunoscut mai ales pentru rolul sergentului Apone din filmul 'Aliens - Misiune de pedeapsă' (1986).



Sâmbăta trecută el a fost găsit la 22:00 ora locală de un vecin trântit pe patul său din dormitor fără semne vitale evidente, iar o echipă medicală deplasată la domiciliul său i-a constatat decesul.



Sursele au explicat că veteranul actor suferea de mai multe boli grave, care probabil i-au cauzat moartea, şi că nu au fost constatate semne externe de violenţă asupra corpului sau a locuinţei sale.



Născut la New York, la 21 noiembrie 1942, el şi-a desfăşurat marea parte a carierei în Marea Britanie, mai ales ca solist de muzică folk şi locuia pe litoralul din Alicante de peste şase ani.



În afară de 'Aliens - Misiune de pedeapsă' în regia lui James Cameron, el a jucat în superproducţii ca 'Superman III' (1983), 'The american way' (1986), The Fifth Element (1997) sau Tomorrow Never Dies (1997).



Ultimul său rol a fost în The Price of Death, din 2018, un western în regia lui Chip Baker şi care se află în postproducţie, potrivit imdb.com.



Actorul a servit timp de şase ani în US Marina şi a luptat în războiul din Vietnam, pentru care a primit mai multe decoraţii.

