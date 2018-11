Actorul Franco Nero vine în România pentru întâlnirea juriului Bucharest Best Comedy Film Festival

Actorul Franco Nero va veni la Bucureşti pe 23 noiembrie şi va participa la întâlnirea juriului Bucharest Best Comedy Film Festival, care va avea loc pe 22 şi 23 noiembrie,



Printre specialiştii care vor participa, alături de renumitul actor italian, la întâlnirile pregătitoare ale festivalului sunt 17 actori, regizori, producători şi critici de film, precum Andrea Sabaddini, director de festival în Marea Britanie, regizorul japonez Kohki Hassei, scenaristul spaniol Christian Routh şi producătorul argentinian, nominalizat la Oscar, Hugo Castro Fau.



În perioada 22 - 25 noiembrie, Asociaţia CulturALL, în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ArCub, pregăteşte prima ediţie a Bucharest Best Comedy Film Festival, ce va avea loc în 2019.



Timp de patru zile, personalităţi internaţionale din lumea cinematografiei se întâlnesc la Bucureşti pentru a stabili structura festivalului şi regulamentul de selecţie a filmelor ce vor concura, în 2019, pentru titlul "Comedia Anului".



Între evenimentele programate în noiembrie de către organizatorii festivalului se numără şi o serie de sesiuni masterclass, susţinute de specialiştii industriei cinematografice pe tema "Universal Comedy Analysis".



Bucharest Best Comedy Film Festival se doreşte o competiţie cinematografică anuală de amploare, menită să desemneze cea mai bună comedie a anului la nivel internaţional. Cele mai bune zece comedii produse recent la nivel internaţional vor fi notate de juriul festivalului şi votate de public în cadrul primei ediţii a BBCFF, programată pentru 2019, la Bucureşti. AGERPRES