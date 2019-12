Actorul sud-coreean Cha In Ha a murit. Avea 27 de ani

Actorul sud-coreean Cha In Ha a fost găsit decedat în locuința sa, în această dimineață. Artistul avea 27 de ani iar poliția a început o anchetă pentru a determina împrejurările morții, transmite mirror.uk.

Știrea a fost confirmată de Fantagio, agenția vedetei. "Ne simțim devastați de această întâmplare și ne pare rău să transmitem astfel de vești nefericite celor care l-au îndrăgit pe artist. Pe 3 decembrie Cha In Ha ne-a părăsit. Acest lucru este încă greu de crezut. Dorim să nu fie lansate speculații cu privire la decesul său care i-ar putea face rău familiei îndurerate a actorului. Înmormântarea va avea loc în cerc restrâns."

Fantagio’s Rookie Actor and member of Surpirse U Cha In Ha Passed Away. He’s part of Temperature of Love, Wok of Love, Clean with Passion for Now, The Banker and MBC’s new drama, People With Flaws, which stars Ahn Jae Hyun and Oh Yeon Seo.



May you Rest in Peace. pic.twitter.com/bxpbQlfZLm