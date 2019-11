Actrița Emilia Clarke s-a simțit inconfortabil în timpul scenelor nud din "Game of Thrones"

Actriţa britanică Emilia Clarke a spus că s-a simţit inconfortabil în timpul filmărilor la unele dintre scenele nud din serialul de televiziune ''Game of Thrones'', relatează Press Association. Aceasta a interpretat rolul Daenerys Targaryen din saga TV epico-fantastică, devenită celebră pentru scenele explicite de sex şi violenţă.

Vedeta, care avea 23 de ani când a început filmările la ''Game Of Thrones'', a dezvăluit că a plâns înaintea unor scene nud. ''După ce am fost distribuită în acest rol mi-au trimis scenariul, iar în timp ce îl citeam, mi-am zis: 'A, asta-i şmecheria!'. Însă tocmai terminasem şcoala de actorie şi credeam că dacă așa este scenariul, atunci este obligatoriu. Totul o să fie super'', a povestit actriţa pentru podcast-ul realizat de actorul Dax Shepard.



Emilia Clarke are acum 33 de ani și mai declarat că până la acel moment nu se mai aflase într-o producție de o asemenea amploare. ''Acum sunt pe un platou de filmare complet dezbrăcată, cu toţi acei oameni şi nu ştiu ce ar trebui să fac, nu ştiu ce se aşteaptă de la mine, nu ştiu ce vrei, nu ştiu ce vreau. M-am certat pe platoul de filmare când am zis 'Nu, cearceaful rămâne sus', iar ei mi-au răspuns 'Nu vrei să-i dezamăgeşti pe fanii Game of Thrones'', a precizat ea.



Actriţa a recunoscut că a fost ajutată de actorul Jason Momoa, alături de care a jucat în ''Game Of Thrones'', care a încurajat-o să spună nemulțumirile. Ea a adăugat că a devenit mai atentă la rolurile interpretate ulterior.

AGERPRES