Actriţa Michelle Williams s-a căsătorit cu cantautorul Phil Elverum

Actriţa Michelle Williams, cunoscută pentru rolurile din "Venom" sau "Brokeback Mountain", a declarat pentru Vanity Fair că s-a căsătorit, în cadrul unei mici ceremonii, cu cantautorul Phil Elverum, care este în spatele proiectului muzical Mount Eerie, relatează vineri UPI.



Williams şi Elverum, care sunt amândoi părinţii unor fetiţe de vârste fragede după moartea partenerilor lor, s-au întâlnit prin intermediul unui prieten comun şi Elverum s-a mutat în curând din statul Washington pentru a locui alături de actriţă în Brooklyn, New York.



"Nu am renunţat niciodată la dragoste", a declarat actriţa pentru Vanity Fair. "Întotdeauna îi spun Matildei: 'Tatăl tău m-a iubit înainte ca oricine să creadă că sunt talentată, sau drăguţă, sau să am haine frumoase'... Evident, niciodată în viaţa mea nu am vorbit despre o relaţie, dar Phil nu este oricine. Iar asta înseamnă ceva. În cele din urmă, modul în care mă iubeşte este modul în care vreau să-mi trăiesc viaţa ca întreg. Lucrez ca actriţă pentru a mă simţi liberă, o educ pe Matilda să se simtă liberă, să fie ea însăşi şi, în cele din urmă, sunt iubită de cineva care mă face să mă simt liberă", a mai spus actriţa.



Soţia lui Elverum - ilustratoarea şi muziciana Genevieve Castrée - a fost diagnosticată cu cancer pancreatic în stadiul al 4-lea, inoperabil, în 2015, la patru luni de la naşterea fiicei lor Agathe, care are acum trei ani. Genevieve Castrée a murit în 2016.



Fostul partener al lui Michelle Williams, actorul Heath Ledger, a murit din cauza unei supradoze de droguri în 2008. Fiica lor Matilda are acum 12 ani.



E! News relatează că actriţa a mai avut relaţii cu Spike Jonze şi Jason Segel după moartea lui Ledger.AGERPRES