Actriţa Olivia de Havilland va prezenta Curţii Supreme plângerea sa împotriva serialului 'Feud'

Olivia de Havilland, una dintre ultimele staruri în viaţă ale vechiului Hollywood, intenţionează să ducă în faţa Curţii Supreme din SUA disputa sa cu serialul 'Feud', pe care l-a denunţat considerând că i-a denigrat imaginea în această producţie de televiziune difuzată de postul FX, relatează vineri EFE.



Avocatul lui De Havilland a declarat publicaţiei The Hollywood Reporter că actriţa în vârstă de 102 de ani vrea să prezinte cazul în faţa Curţii Supreme americane după ce în martie Curtea de apel al celui de-al doilea district din California a dat câştig de cauză televiziunii FX.



Curtea de apel a decis că în acest caz prevalează Primul Amendament al Constituţiei privind libertatea de expresie.



"În aceste producţii artistice, fie că este vorba de o persoana prezentată ca o vedetă recunoscută mondial - o legendă vie - sau de o persoană pe care nu o cunoaşte nimeni, nu se poate avea drept asupra povestirii. Nu există drept să se controleze, să se dicteze, să se aprobe ori să se dezaprobe reprezentarea unor persoane reale făcute de creator", se arată în sentinţă.



Olivia de Havilland a denunţat serialul 'Feud' în iunie 2017 pentru imaginea falsă şi pentru care nu a primit aprobare pe care a prezentat-o despre ea acest show de televiziune care prezintă celebra rivalitate dintre Joan Crawford şi Bette Davis.



Rolul Oliviei de Havilland a fost interpretat de Catherine Zeta-Jones. 'Feud', creaţie a producătorului şi scenarist Ryan Murphy ('American Horror Story', 'Glee'), le-a avut de asemenea ca protagoniste pe Jessica Lange (Joan Crawford) şi Susan Sarandon (Bette Davis).



De Havilland i-a acuzat pe responsabilii serialului că i-au atribuit declaraţii pe care nu le-a făcut niciodată şi că au inventat situaţii care nu au avut loc. De exemplu, în serial personajul lui De Havilland o numeşte 'bitch' (căţea) pe Joan Fontaine, sora ei în viaţa reală, deşi se ştie că cele două nu au avut o relaţie prea bună. De Havilland a susţinut în acuzaţiile sale că acest termen ofensator este contrar bunelor sale maniere şi amabilităţii sale.



Cunoscută pentru filmul 'Gone with the Wind' (Pe aripile vântului, 1939), De Havilland, care s-a specializat în roluri de femeie gingaşă şi amabilă a câştigat două premii Oscar pentru filmele 'To Each His Own' (Destinul doamnei Norris,1946) şi 'The Heiress' (Moştenitoarea, 1949).AGERPRES