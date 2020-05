AdDoc #4 - Festival online de film documentar care abordează #VerdeÎnFață problemele mediului înconjurător

Adolescenții și documentarele este un proiect dezvoltat de Asociația Bloc Zero, în parteneriat cu One World România la Școală, Mai Mult Verde și Cu apele curate. Pornind de la un instrument educațional inedit - filmul documentar, creează un context de informare, învățare și dezbatere inedit: un cinematograf online, care invită, în număr mare, adolescenții implicați și curioși.

În premieră, proiectul prezintă ediția a patra a festivalului de film documentar AdDoc, care va avea loc online, între 11 și 24 mai 2020. Elevii și profesorii sunt invitați să își creeze un cont pe platforma proiectului și să obțină astfel acces gratuit la vizionările de film din cadrul festivalului, care vor fi organizate în regim live streaming.

AdDoc este produsul dorinței elevilor coordonatori ai cluburilor de film din țară de a dezvolta un proiect comun și de a extinde comunitatea de tineri implicați. Dacă prima ediție (Adevăr sau provocare? - 2017) s-a concentrat pe documentare românești și a dezbătut tema „adevărurilor”, ediția a doua (#greșesceu? – 2018) a cuprins o selecție de șase filme internaționale despre bullying și violență. Anul trecut, tema ediției #3 a fost Migrație și mobilitate, iar selecția festivalului a reunit producții autohtone și externe sub umbrela foarte largă și divers colorată a fenomenului migrației.

AdDoc#4 este organizat într-un context cu totul diferit de cel al edițiilor anterioare. Trăim în izolare sau în carantină de la mijlocul lunii martie, iar cluburile de film și activitatea lor nu fac excepție. Alegerea de a ne distanța de cei din jur a devenit o obligație, spune coordonatoarea clubului de film din Călărași – dar am întâlnit numeroase obstacole în desfășurarea proiecțiilor noastre, și niciunul nu ne-a descurajat.

AdDoc #4 abordează subiectul sensibil, controversat, dar omniprezent al impactului poluării și al schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător. Mulți dintre noi nu cunosc suficiente aspecte ale subiectului, pentru că este foarte complex. Chiar și noi am fost surprinși să descoperim, în aceste documentare, cât de multe lucruri mici ne rănesc planeta, iar noi suntem complici, explică una dintre coordonatoarele cluburilor de film din capitală. De la situația tot mai gravă a poluării apelor la procentul tot mai avansat al despăduririlor agresive, de la risipa alimentară la efectele încălzirii globale, cele șapte pelicule care fac parte din selecție au același numitor comun: preocuparea pentru mediu. Just Eat It (2014) și Out Of Fashion (2016) prezintă pericolele generate de consumul excesiv, The Reluctant Radical (2018), Anote’s Ark (2018) și The Borneo Case (2017) urmăresc mișcări civice și eforturi depuse de activiști, iar La nord de soare (2013) și A Plastic Ocean (2016) încearcă să identifice soluții și să activeze simțul de răspundere al fiecăruia dintre noi.