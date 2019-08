''American Factory'', primul film produs de compania soţilor Obama, lansat pe Netflix

Barack şi Michelle Obama şi-au făcut miercuri debutul la Hollywood cu un documentar a cărui acţiune este plasată în zona industrială a oraşului Ohio şi pe care criticii de specialitate l-au descris ca fiind captivant şi oportun, informează Reuters.



''American Factory'' spune povestea unor muncitori angajaţi de o companie chineză după preluarea unei fabrici abandonate de General Motors şi este prima producţie rezultată din colaborarea multianuală între Netflix şi Higher Ground, compania de producţie înfiinţată anul trecut de fostul preşedinte al SUA şi fosta primă doamnă.



"O poveste bună îţi oferă şansa de a înţelege mai bine viaţa altcuiva. Te poate ajuta să găseşti elemente comune. Acesta este motivul pentru care Michelle şi cu mine am fost atraşi de acest subiect pentru primul film Higher Ground'', a scris Obama miercuri pe Twitter.



Documentarul spune povestea a mii de muncitori disponibilizaţi de compania producătoare de autovehicule în Moraine, Ohio, în timpul crizei financiare din 2008, unii dintre aceştia fiind angajaţi şase ani mai târziu de firma chineză Fuyao Glass America pentru a produce geamuri auto în aceeaşi fabrică.



Potrivit Washington Post, ''American Factory'', care a avut miercuri premiera pe Netflix, este ''mijlocul perfect pentru a îndeplini misiunea Higher Ground de a aduce în prim-plan poveşti ale unor grupuri subreprezentate''.



"Ne dorim ca oamenii să se poată detaşa de sine, să experimenteze şi să înţeleagă vieţile altor persoane", le mărturiseşte Obama cineaştilor Julia Reichert şi Steven Bognar într-un videoclip promoţional lansat de Netflix.



Michelle Obama spune, în acelaşi clip promoţional, că a fost impresionată de secvenţele din deschidere, care înfăţişează muncitori pe podeaua fabricii.



"Este mediul în care am crescut, aşa era şi tatăl meu", a spus aceasta.



"Unul dintre multele lucruri pe care le iubesc la acest film... este că permite oamenilor să-şi spună singur poveştile. 'American Factory' nu impune o anumită perspectivă, nu este un editorial''.



Pe baza acordului semnat cu Netflix, compania Higher Ground va produce, administra şi obţine conţinut pentru distribuirea acestuia pe platforma de streaming.



Printre proiectele viitoare ale companiei de producţie deţinută de soţii Obama se numără o adaptare a ''Frederick Douglass: Prophet of Freedom'', de David W. Blight, recompensată cu Pulitzer, despre liderul mişcării aboliţioniste, o peliculă de epocă din lumea modei şi un serial destinat preşcolarilor pe tema alimentaţiei sănătoase.

