Andreas Petrescu, mărturisiri emoționante: “Nu am renunțat la nimic, am câștigat foarte mult”

Ana Dumitru

Scenarist și actor, Andreas Petrescu vorbește despre deschis atât despre viața alături de soție și copil, cât și despre perioada din timpul liceului și a facultății, astăzi de la ora 17.30, în cadrul emisiunii “CulTOUR”, difuzate la Happy Channel.

Viața i s-a schimbat radical odată cu venirea pe lume a băiețelului său. “Nu am renunțat la nimic, am câștigat foarte mult. Mi-a pus viața pe șină. Eram ca un tren care deraiază continuu. El este șina mea. El și mămica lui mi-au schimbat viața în bine”, mărturisește Andreas pentru emisiunea “CulTOUR” (prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman), unde apare și alături de fiul său.

Talentul său actoricesc a fost remarcat de către cei din jur încă din perioada liceului. “Jucam pe scena liceului. După un spectacol, a venit profa’ de fizică la mine. Era o tipă foarte dură. Și mi-a zis: << Știi că te lăsam corigent?”. A deschis catalogul, și mi-a spus: << Pune-ți singur un 10! >>. Am întrebat-o de ce și mi-a răspuns că a văzut spectacolul și i s-a părut că sunt foarte bun. A continuat: << Unicul motiv pentru care iei 10 este că te faci actor. Dacă nu te faci actor, am făcut o prostie!”, își amintește Andreas, pe care telespectatorii l-au putut urmări, anul trecut, în serialul “O grămadă de caramele”, produs de Ruxandra Ion și difuzat la Happy Channel.

Telespectatorii îl pot cunoaște mai bine pe Andreas Petrescu, astăzi, de la 17.30, în cadrul emisiunii “CulTOUR” de la Happy Channel.