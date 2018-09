Angelina Jolie va fi protagonista thrillerului 'The Kept'

Angelina Jolie va juca în thrillerul "The Kept", produs de Imperative Entertainment, compania care a cumpărat drepturile de ecranizare pentru romanul cu acelaşi nume al lui James Scott şi care se află în spatele peliculei "All the Money in the World", relatează Hollywood Reporter.



Scenariul filmului va fi scris de Alice Birch, care a scris şi scenariul pentru "Lady Macbeth", cu Florence Pugh.



Angelina Jolie va fi şi producătoare a filmului, alături de partenerii din Imperative Entertainment, Dan Friedkin şi Bradley Thomas.



Acţiunea se desfăşoară în 1897 în zona rurală din New York şi spune povestea unei femei care se întoarce la locuinţa sa izolată şi descoperă că soţul ei şi patru dintre copiii săi au fost ucişi. Femeia este şi ea rănită prin împuşcare, fiind îngrijită de singurul copil rămas în viaţă, Caleb, care s-a ascuns în pivniţă. Cu copilul ei de 12 ani alături, femeia pleacă în căutarea celor responsabili, dar călătoria dură, în condiţii de viscol, într-un oraş de pe malul unui lac, va duce la descoperirea unor secrete care vor testa legătura între mamă şi fiu.



Imperative se află în prezent în faza de producţie cu "The Mule", o dramă regizată de Clint Eastwood, în care joacă şi Bradley Cooper.



Angelina Jolie a apărut ultima dată într-un film în 2015 în "By the Sea" şi este posibil să nu revină pe marile ecrane până la "Maleficent 2", pe care Disney urmează să-l lanseze în 2020. Ea filmează în prezent "Come Away", o dramă care este o combinaţie între "Peter Pan" şi "Alice in Wonderland". Filmul, regizat de Brenda Chapman, nu are încă un distribuitor.



Actriţa va asigura vocea şi pentru un personaj din "The One and Only Ivan", un hibrid al Disney între film animat şi film cu actori, care ar urma să fie lansat de studioul de streaming în 2019.AGERPRES