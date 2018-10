Ansel Elgort va fi protagonistul noii versiuni a filmului 'West Side Story'

unknown

Tânărul actor american Ansel Elgort, în vârstă de 24 de ani, va fi protagonistul noii versiuni a filmului 'West Side Story', pe care o pregăteşte Steven Spielberg, potrivit publicaţiei The Hollywood Reporter citată marţi de EFE.



Actorul va juca rolul lui Tony pe care l-a interpretat Larry Kert în piesa originală de pe Broadway, în 1957, şi care a fost transpus pe marele ecran de Richard Beymer, în musicalul din 1961.



Tony Kushner, scenarist nominalizat la Oscar şi laureat al premiului Pulitzer, este cel însărcinat cu redactarea noii versiuni muzicale, scrisă original în 1957 de Arthur Laurents şi Stephen Sondheim şi cu muzica lui Leonard Bernstein.



Spielberg a dedicat o bună parte din an căutării celei mai bune distribuţii pentru acest proiect care transpune clasica piesă 'Romeo şi Julieta' pe străzile din New York în anii 1950 şi care propune o înfruntare între albi şi portoricani.



Potrivit publicaţiei, regizorul a vizionat sute de actori şi dansatori la New York, Los Angeles, Miami şi Puerto Rico.



Alegerea lui Elgort va permite ca filmările să se desfăşoare în vara viitoare. Tânărul actor a atras atenţia publicului în filme precum 'The Fault in Our Stars, 'Divergent', 'Insurgent' şi mai ales 'Baby Driver', în regia lui Edwar Wright.



'West Side Story', realizat de Jerome Robbins şi Robert Wise, a câştigat zece premii Oscar, inclusiv statueta pentru cel mai bun film.



Potrivit The Hollywood Reporter, primele anunţuri pentru alegerea distribuţiei acestui remake au început să apară în ianuarie, fiind căutaţi actori mai ales pentru personajele Maria (Natalie Wood), Anita (Rita Moreno) şi Bernardo (George Chakiris) ce urmează să fie interpretaţi de actori "latino".AGERPRES