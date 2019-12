Au apărut primele imagini cu Keanu Reeves într-un nou lungmetraj ''Bill &Ted's''

antena1

Keanu Reeves şi Alex Winter au început să filmeze cel de-al treilea lungmetraj din saga eternilor adolescenţi ''Bill &Ted's'', după cum arată primele imagini oficiale apărute după 30 de ani de la primul lor film.

În imaginile publicate de Orion Pictures, în viitoarea producție "Bill & Ted: Face The Music", Reeves şi Winter sunt văzuţi din nou în rolurile lui Ted ''Theodore'' Logan şi Bill S. Preston în interiorul unei cabine telefonice, aceeaşi care le permite să călătorească în timp.



În noul lungmetraj Bill şi Ted pornesc într-o nouă "aventură excelentă", cum notează studioul care speră ca publicul să fie la fel de mulţumit ca şi la precedentele filme din 1989 şi din 1991. Într-o altă imagine apar Samara Weaving şi Brigette Lundy-Paine, fiicele lui Bill şi Ted, alături de rapperul Kid Cudi, care va juca propriul rol.



Potrivit lui Chris Matheson, unul dintre creatorii seriei, în noul film care va fi lansat pe ecrane la 21 august 2020 Bill şi Ted se ocupă în continuare de muzică alături de trupa lor Wyld Stallyns, cu ajutorul căreia, cum au dat de înţeles în primul film, vor inspira societatea utopică a viitorului.



În primul film din 1989, Bill (Alex Winter) şi Ted (Keanu Reeves) sunt doi adolescenţi care trebuie să treacă un test la istorie, pentru a nu ajunge la şcoala militară. Soluţia pe care cei doi o caută le va pica din cer, sub forma unei maşini a timpului care îi va ajuta sa întâlnească personaje istorice, precum Socrate, Napoleon, Sigmund Freud, sau Abraham Lincoln.



Confirmarea proiectul a încins reţelele de socializare, fanii lui Keanu Reeves comentând că actorul va relua între 2020 şi 2021 trei personaje îndrăgite. În afară de Ted, el îl va interpreta din nou pe Neo în ''The Matrix 4'' şi pe John Wick, în ''John Wick: Chapter Four''.



El îşi va împrumuta de asemenea vocea personajului Sage, în viitorul film de animaţie ''The SpongeBob Movie: Sponge on the Run''.

AGERPRES