Au apărut primele imagini cu Robert Pattinson ca Batman

Cineastul Matt Reeves, care va regiza viitorul film "The Batman", a prezentat joi primele imagini ale lui Robert Pattinson îmbrăcat în costumul legendarului supererou pe care îl va interpreta pe marele ecran, relatează EFE.



Într-o înregistrare video intitulată "camera test", postată chiar de regizor, apare Pattinson îmbrăcat în noul costum Batman, pe un fond întunecat iluminat doar de o pală de lumină roşie şi pe acordurile muzicii semnate de Michael Giacchino.

Sunt primele imagini ale viitoarei producţii ale cărei filmări au început în urmă cu câteva săptămâni.



Robert Pattinson îl va interpreta pe Batman în acest film preluând astfel ştafeta de la alţi actori care au îmbrăcat costumul justiţiarului din Gotham, între care figurează Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney sau Val Kilmer.



Distribuţia viitorului "The Batman" include şi un rol important pentru Zoe Kravitz, care o va interpreta pe Catwoman şi care va fi astfel succesoarea în acest rol a unor vedete ca Michelle Pfeiffer ("Batman Returns", 1992), Halle Berry ("Catwoman", 2004) sau Anne Hathaway ("The Dark Knight Rises").



Alături de Pattinson şi Kravitz vor mai juca în "The Batman", printre alţii, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, John Turturro şi Jeffrey Wright.



Filmografia lui Matt Reeves cuprinde titluri precum "Cloverfield" (2008), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) şi "War for the Planet of the Apes" (2017).



Iniţial, "The Batman" urma să-l aibă la cârmă pe Ben Affleck, care l-a interpretat pe acest supererou în "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Suicide Squad" şi "Justice League". (2017).



Affleck urma să realizeze filmul, însă în 2017, el a renunţat atât la regie cât şi la rolul lui Batman, personaj de care s-a despărţit definitiv în ianuarie anul trecut.



Se prevede ca "The Batman" să ajungă în cinematografe în iunie 2021.

AGERPRES