Autorul seriei 'Game of Thrones' dezvăluie detalii despre viitorul "prequel" al serialul

Creatorul seriei 'Game of Thrones', George R.R. Martin, a dezvăluit marţi detalii despre mult aşteptatul "prequel" al serialului, pe care postul HBO îl filmează în prezent în Irlanda de Nord şi a cărui acţiune se desfăşoară cu 5 000 de ani înainte de evenimentele iniţiale în peste o sută de regate diferite, relatează EFE.



Într-un interviu acordat revistei Entertainment Weekly, George R.R. Martin a recunoscut că proiectul încă nu are titlu definitiv, dar că se sugerează 'The Long Night', o opţiune eliminată având în vedere că cel de-al treilea episod al sezonului 8 din 'Game of Thrones' se numeşte la fel.



"Am auzit o sugestie cum că s-ar putea numi 'The Longest Night' şi este o variantă care nu m-ar deranja, ar fi un titlu destul de bun", a explicat Martin despre viitorul serial, al cărui episod pilot este realizat de regizoarea Jane Goldman.



În noua povestire, a cărei acţiune se petrece cu 5000 de ani înainte de evenimentele din serialul original, teritoriul fictiv Westeros ar putea fi împărţit în aproape o sută de regate diferite, potrivit autorului universului literar şi ecranizat pentru micile ecrane.



"Vorbim despre Cele Şapte Regate din Westeros, existau şapte regate în momentul cuceririlor lui Aegon. Însă dacă mergem mai departe în timp erau douăsprezece şi putem ajunge până în momentul în care existau până la o sută de mici regate, despre acea epocă vorbim acum", a detaliat scriitorul şi producătorul noului serial.



"Atât de departe va merge în timp acest prequel când, potrivit lui Martin, nici măcar nu exista familia Lannister. "Cel puţin nu la început", a explicat el. "Lanisterii încă nu erau, însă Casterly Rock va fi cu siguranţă prezent", a spus el. Este asemeni stâncii Gibraltar care era de fapt ocupată de Casterly', familia care ocupa locul înainte de Lannisteri.



Despre distribuţia noii producţii HBO, Martin a precizat că povestirea nu va avea o actriţă sau un actor principal şi că va fi vorba de o distribuţie numeroasă. "După cum ştiţi în 'Game of Thrones' nu au existat nominalizări la categoriile cea mai bună actriţă sau actor principal, decât mai recent", a amintit el.



Potrivit autorului, serialul de succes s-a bazat întotdeauna pe o distribuţie amplă de actori şi acelaşi lucru se va întâmpla şi în noul serial, astfel încât nu se vor căuta "protagonişti" ci un grup larg de actori.



Distribuţia anunţată de HBO cuprinde un trio de actriţe din care fac parte Naomi Watts, Naomi Ackie şi Denise Gough. Vor fi prezenţi de asemenea actorii Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah şi Jamie Campbell Bower.

AGERPRES