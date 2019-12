Baby Yoda, personajul din "The Mandalorian", a devenit vedetă pe internet

antena3

Baby Yoda, adorabilul personaj verde din "The Mandalorian", un nou serial TV produs de Disney şi inspirat din universul "Star Wars", a provocat un val de simpatie pe reţelele de socializare. Premiera serialului "The Mandalorian" a avut loc în urmă cu trei săptămâni.



Un cont creat pe Twitter de fanii săi, "BabyYodaBaby, are deja peste 120.000 de admiratori pe această reţea de socializare şi beneficiază de o descriere inspirată dintr-o frază celebră a maestrului Jedi, din filmele originale din seria "Star Wars": "Frica duce la furie, furia duce la ură, drăgălăşenia duce la mângâieri".



Numeroase capturi de ecran, fragmente video şi meme-uri cu noua vedetă a reţelelor de socializare, care se deplasează într-un fel de cărucior zburător şi comunică doar prin intermediul unor sunete care se aseamănă cu un chiţăit, au devenit virale.



Publicaţiile care menţionează personajul Baby Yoda au generat 2,28 milioane de comentarii pe Facebook şi Twitter în primele două săptămâni de difuzare a serialului TV, potrivit datelor furnizate de compania NewsWhip şi citate de site-ul specializat Axios.



Celebrităţile de la Hollywood au fost cuprinse la rândul lor de "febra Baby Yoda". Actorul Dwayne Johnson, supranumit "The Rock", a publicat pe internet un montaj fotografic ce îl prezintă în timp ce leagănă acea creatură fictivă în braţele sale. Montajul este însoţit de hashtag-ul #Iamyourfather ("Sunt tatăl tău"), o referire directă la o replică vestită din universul filmelor "Star Wars".



Jon Favreau, care a scris şi produs serialul "The Mandalorian", pe care grupul Disney a mizat pentru a-şi lansa noul serviciu de streaming Disney+, a insistat foarte mult pentru ca personajul Baby Yoda să rămână secret înainte de premiera acestui show TV.



Inevitabilele produse derivate nu au întârziat să apară, chiar dacă alte tricouri, căni şi rucsacuri inundă deja magazinul online al grupului Disney, unde jucării cu efigia micului personaj verde cu ochi mari şi negri au devenit disponibile în sistem de pre-comandă.



În prezent, se cunosc puţine detalii despre Baby Yoda, supranumit "The Child" ("Copilul") în noua producţie, deşi personajul are în serial vârsta de 50 de ani.



Există însă o singură certitudine: el nu este o versiune din copilărie a maestrului Yoda, întrucât intriga din "The Mandalorian" este plasată la cinci ani după evenimentele prezentate în filmul "Return of the Jedi". Acţiunea din noul serial TV prezintă aventurile unui asasin plătit care cutreieră cele mai rău famate zone ale galaxiei.



Al nouălea film din franciza cinematografică "Star Wars", intitulat "Star Wars: The Rise of Skywalker", urmează să fie lansat pe 18 decembrie. Acest lungmetraj este cel de-al cincilea film produs în cadrul seriei "Războiul stelelor" după achiziţionarea de către Disney a studioului Lucasfilm în 2012.

AGERPRES