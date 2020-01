"Bad Boys for Life" în topul box-office-ului american. Încasări de 34 milioane de dolari în acest week-end

''Bad Boys for Life'', un film cu cascadorii şi explozii spectaculoase, îşi menţine prima poziţie în box-office-ul nord-american, potrivit estimărilor companiei de specialitate Exhibitor Relations.



''Bad Boys for Life'', al treilea episod din celebra saga poliţistă, a obţinut încasări de 34 de milioane de dolari de vineri până duminică în Canada şi Statele Unite, graţie unei reţete care nu pare să se demodeze: relaţia bine sudată între cei doi parteneri de pe ecran, Will Smith şi Martin Lawrence.



Spre deosebire de peliculele precedente, ''Bad Boys'' (1995) şi ''Bad Boys 2'', ambele realizate de Michael Bay, această continuare este opera belgienilor Adil El Arbi şi Bilall Fall.



Pelicula a devansat în clasament spectaculosul şi emoţionantul film de război al lui Sam Mendes ''1917'', unul dintre favoritele în cursa pentru Oscaruri, cu 10 nominalizări. Aflată pentru cea de-a cincea săptămână pe marile ecrane, pelicula a realizat în acest weekend încasări de 15,8 milioane de dolari.



Remake-ul ''Dolittle'', povestea unui medic veterinar capabil să comunice cu animalele, ocupă cea de-a treia poziţie în box-office. După Rex Harrison în versiunea din 1967 şi Eddie Murphy în cea din 1998, cea mai cunoscută, Robert Downey Jr.îl întruchipează de data aceasta pe doctorul Dolittle. În regia lui Stephen Gaghan, această nouă versiune, aflată pentru cea de-a doua săptămână pe marile ecrane, a obţinut 12,5 milioane de dolari încasări în acest weekend.



Pe locul al patrulea, se află ''The Gentlemen'', cu 11 milioane de dolari încasări în weekendul de debut, urmată de ''Jumanji: The Next Level'', cu 7,9 milioane de dolari încasări.



Topul 10 din box-office-ul nord-american din ultimul weekend este completat de următoarele producţii cinematografice:



6. ''The Turning'' - 7,3 milioane de dolari încasări



7. ''Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker'' - 5,2 milioane de dolari încasări



8. ''Little Women'' - 4,7 milioane de dolari



9. ''Just Mercy '' - 4,1 milioane de dolari



10. ''Knives Out'' - 3,7 milioane de dolari.

AGERPRES