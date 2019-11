BIEFF 2019: Duble perspective și de două ori mai multe filme în programul Golden Shorts: Best Films in Major Festivals

Conectat în parmanență la pulsul celor mai importante evenimente europene dedicate cinematografiei, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF aduce în premieră pe marile ecrane din România scurtmetrajele premiate la cele mai recente ediții ale marilor festivaluri. După succesul primelor ediții, numărul titlurilor prezentate în programul Golden Shorts: Best Films in Major Festivals, una dintre cele mai populare secțiuni ale festivalului, se dublează în acest an. Cele 11 filme premiate la Cannes, Berlinale, Locarno, Rotterdam, Sarajevo, Tampere și Clermont-Ferrand vor depăși așteptările publicului între 6 și 10 noiembrie, testând conexiunile personale cu locurile, oamenii și evenimentele care ne-au marcat evoluția.

BIEFF s-a poziționat încă de la prima ediție în peisajul cultural autohton ca fiind singurul festival din România care oferă anual publicului cinefil ocazia unică de a urmări scurtmetraje noi, premiate cu cele mai prestigioase distincții. Inclus în selecția din acest an, The Distance Between Us and the Sky vine de la Cannes, unde a fost distins recent cu Palme d'Or și Queer Palm pentru Cel mai bun scurtmetraj. O fantezie amoroasă născută din întâlnirea nocturnă întâmplătoare a doi străini într-o benzinărie, filmul multi-premiatului regizor Vasilis Kekatos construiește un mic univers posibil, în care protagoniștii visează să ajungă la cer, deși par blocați în planul terestru. De la ediția din 2018, unde a fost recompensat cu același premiu, ajunge în România All These Creatures, povestea unei familii de origine africană, emigrată în Australia. Filmul lui Charles Williams urmărește șirul amintirilor puternic senzoriale ale fiului celui mare, martor la degradarea sănătății mintale a tatălui său, utilizând simboluri religioase pentru a augmenta atmosfera catastrofală a celor întâmplate.

Câștigătorul din acest an al Ursului de aur pentru scurtmetraj la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Umbra minimizează distanța dintre Soare și obiectele aflate la capătul opus al luminii, într-un dialog al privirilor. Comparat de critici cu filmele lui Kubrick, scurtmetrajul regizat de Florian Fischer și Johannes Krell propune o contemplare asupra spațiului și explorării sale

Două lumi antagonice se întâlnesc în The Labyrinth, filmul premiat la Locarno în 2018 cu Pardi di domani Best Direction Prize. Scurtmetrajul regizat de Laura Huertas Millán urmărește povestea conacului construit de regele cartelurilor columbiene Evaristo Porras, o replică a celui din serialul de televiziune Dynasty. Îmbinând fragmente din celebra producție americană cu filmări ale ruinei în starea sa actuală, cineasta subliniază existența a două moduri paralele de reprezentare a unei realități construite și ilustrează influența culturală pe care Statele Unite o au asupra Americii de Sud.

„Ce se întâmplă cu lucrurile din spatele ferestrelor care trec pe lângă noi atunci când călătorim?” Regizorul Pang-Chuan Huang a încercat să găsească un răspuns la această întrebare în Last Year When the Train Passed By, premiat anul acesta la Clermont-Ferrand, în competiția experimentală Labo. Pornind de la o serie de peisaje captate pe film, realizate în timpul propriilor călătorii cu trenul, artistul inițiază un proces de explorare a vieților surprinse în trecere, îmbrăcându-le într-o poezie a cotidianului. În același decor se desfășoară și Retour, cel de-al doilea scurtmetraj pe care îl semnează, distins în 2018 cu același premiu. Printr-un foarte bine dezvoltat simți al percepției, regizorul taiwanez reușește să folosească aceleași lungi călătorii cu trenul, de data aceasta ca pe o premisă comună a două povești, din două ere diferite, care se desfășoară simultan.

Perspectiva asupra unui fenomen se dedublează și în I Signed the Petition, bazat pe o conversație telefonică personală, peste mări, dintre regizorul palestinian Mahdi Fleifel și o cunoștință de-a sa de aceeași naționalitate. Bântuit de o angoasă puternică după ce a semnat o petiție care cere formației lui Thom Yorke să nu cânte în Israel, autorul se lansează într-o dezbatere pe marginea a ceea ce înseamnă să fii palestinian, modul în care semnarea unei petiții te poate face ținta diferitelor sisteme de control și relevanța acțiunilor politice din ziua de astăzi. Nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film, în 2018, filmul a fost distins cu Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj la Visions du Réel.

În Castle to Castle avem de-a face cu un personaj carismatic, închis în sine, pe care îl urmărim în două dimensiuni ale vieții sale, una personală, cealaltă politică. Povestea ilustrată de Emmanuel Marre, premiată în 2018 cu Pardino d’oro și Young Jury Prize la Locarno urmărește impactul alegerilor prezidențiale asupra cetățenilor francezi din generații și medii sociale extrem de diferite.