Billy Dee Williams îl va reinterpreta pe Lando Calrissian în Star Wars

Actorul american Billy Dee Williams, cunoscut pentru a-l fi interpretat pe Lando Calrissian în partea a doua şi a treia a seriei 'Star Wars', va intra din nou în pielea acestui carismatic personaj în cel de-al 9-lea episod al acestei saga galactice, potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter citată marţi de EFE.



Williams (New York, 1937) a fost cel care l-a întruchipat pe celebrul vânător de recompense în 'Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back' (1980) şi 'Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi' (1983).



Personajul Lando Calrissian, unul dintre cei mai îndrăgite de public, a apărut şi în 'Solo: A Star Wars Story' (2018), un film derivat din universul 'Star Wars' care prezintă tinereţea lui Han Solo. Donald Glover a fost actorul care l-a interpretat pe tânărul Lando Calrissian în acest film.



Episodul IX din 'Star Wars', care încă nu are titlu oficial, va încheia cea de-a treia trilogie 'Star Wars', care a început cu 'Star Wars: The Force Awakens' (2015), regizată de J.J. Abrams, şi a continuat cu 'Star Wars: The Last Jedi' (2017), în regia lui Rian Johnson.



Cel de-al 9-lea capitol urma să fie realizat iniţial de Colin Trevorrow, cunoscut pentru 'Jurassic World' (2015), însă unele divergenţe creative cu Lucasfilm au determinat studioul să mizeze în final pe reîntoarcerea lui J.J.Abrams în scaunul de regizor.



Filmul va ajunge pe marile ecrane, în decembrie 2019, iar pe lângă Billy Dee Williams distribuţia îi mai include pe Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega şi Keri Russell.

