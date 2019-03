Bucharest Fashion Film Festival: filme cult, documentare premiate și o expoziție multimedia, toate în programul complet al ediției

Daisies (1966), filmul cult al regizoarei cehe Věra Chytilová, interzis în anii '60, documentarele Love, Cecil (2017) și Celebration (2018) și docu-ficțiunea Obscuro Barroco (2018), premiată la Festivalul de Film de la Berlin, completează programul celei de-a treia ediții a Bucharest Fashion Film Festival, ce va avea loc între 11 și 14 aprilie, la Cinema Elvire Popesco, Teatrul Odeon, Promenada și Fix | Botanical Bar.

Primul eveniment din România plasat la intersecţia dintre fashion, film și advertising, Bucharest Fashion Film Festival 2019 debutează joi, 11 aprilie, la Teatrul Odeon cu vernisajul expoziției multimedia A Fashion Film Lexicon. Aceasta își propune un demers de identificare și exemplificare a conceptului de fashion film, un gen emergent, aflat la interferența dintre video art, scurtmetraj și spot publicitar, care explorează tensiunea dintre artistic și comercial. Este exact această tensiune cea care dă naștere unei abundențe de expresii creative. Pornind de la această premiză, expoziția A Fashion Film Lexicon investighează rolul imaginii în mișcare în promovarea modei contemporane, printr-o serie de producții, de la filme scurte cu o structură narativă bine definită la video-uri experimentale care se bazează pe efecte speciale sau pe abstractizarea imaginii. Selecția de filme este curatoriată de echipa creativă a festivalului cu intenția de a arăta cele mai reprezentative exemple ale genului.

Dacă filmele incluse în expoziția multimedia A Fashion Film Lexicon sunt producții în afara competiției, trebuie să amintim că, și anul acesta, o serie de fashion films vor intra în competiţie pentru cele trei premii ale festivalului: Cel mai bun film, Cea mai bună producţie locală și un premiu special pentru inovaţie în proiecte cu bugete mici, Fresh Perspectives. Din juriu fac parte: Nick Rees-Roberts (profesor la Sorbonne Nouvelle University din Paris și autor al volumului Fashion Film: Art and Advertising in the Digital Age), Katie Metcalfe (video commissioner al platformei NOWNESS și programator al Festivalului de Film Sundance), Marketa Uhlirova (istoric de artă și directorul festivalului Fashion in Film din Londra), Lil Bulgac (fashion director Harper's Bazaar România), Andrei Iovu (redactor-șef Harper's Bazaar România) și Alina Gavrilă-Borțun (creative director Gavrilă&Asociații).

Filmele din competiție vor putea fi vizionate în două calupuri, sâmbătă și duminică, 13 și 14 aprilie, alături de o excelentă selecție de filme cult și documentare în premieră. Alături de documentarul McQueen (2018), un portret fascinant al vizionarului designer Alexander McQueen și cineconcertul The Inferno Unseen, care îmbină spectaculos muzica electronică cu imagini până acum nevăzute din arhiva celebrului film neterminat al lui Henri-Georges Clouzot, Inferno (1964), iată ce mai regăsim în program:

Film ce a consacrat-o pe Chytilova drept una dintre vocile avangardiste ale cinemaului european, Daisies (1966) a fost interzis de autoritățile cehe după lansare, fiind descris de acestea drept un „vehicul al nihilismului” al unei regizoare cinice și neangajate politic și o expresie a lascivității. Numit mai târziu „un documentar filosofic sub forma unei farse”, acest film capricios și remarcabil din punct de vedere vizual este, după cum aprecia Nicolas Rapold în The New York Times, plin de experimente cromatice și efecte de colaj impresionante, punctat de un umor suprarealist.

În Love, Cecil (2017), regizoarea Lisa Immordino Vreeland (Diana Vreeland: The Eye Has To Travel, Peggy Guggenheim: Art Addict) îmbină imagini de arhivă cu fotografii și fragmente de jurnal, conturând astfel un portret sensibil al uneia dintre personalitățile marcante ale secolului trecut: Cecil Beaton, designer de costume și decoruri laureat cu Oscar, fotograf de modă, dar și fotograf oficial al casei regale britanice, scriitor și pictor.

Documentarul Celebration (2018) prezintă scene din culisele casei YSL, filmate timp de doi ani și jumătate, în apropiere de retragerea lui Yves Saint Laurent, o perioadă punctată de numeroase celebrări organizate de Pierre Bergé în onoarea partenerului său. Filmul a fost inițial lansat în secțiunea Panorama la a 57-a ediție a Festivalului de Film de la Berlin în 2007, dar Pierre Bergé, co-fondator al casei couture Yves Saint Laurent, a interzis distribuția documentarului în timpul vieții sale. Filmul lansat în 2018, la 10 ani de la moartea lui Yves Saint Laurent, este o versiune reeditată de același regizor, Olivier Meyrou.

Obscuro Barroco (2018), proiectat și premiat anul trecut la Berlinală, este o docu-ficțiune despre gen și metamorfoză și un omagiu cinematografic adus unui tărâm al extremelor: Rio de Janeiro. Filmul urmărește traseul unei figuri emblematice pentru comunitatea transgender, Luana Muniz (1961-2017), și explorează căutarea sinelui pe fondul carnavalului și a luptelor politice, punând în discuție tema dorinței de transformare a corpului, atât la nivel intim, cât și social.

Cu fiecare nouă ediție, Bucharest Fashion Film Festival își dorește să pună bazele unui forum de discuţii despre relaţia dintre film și modă printr-o serie de mese rotunde, la care participă profesioniști internaționali și locali din lumea filmului, a modei și a publicității. Subiectele ediției ating un spectru larg de teme, de la problemele cu care se confruntă tinerii designeri în drumul de la prototip la afacere (Scurt ghid pentru antreprenoriat în modă, RO), la rolul costumului în cinema (Fashion in Film: Costume as Visual Language, EN) și până la viitorul fashion film-ului și noi forme de brand narration (On Branded Content and New Storytelling Devices, EN).