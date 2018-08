Bucharest International Dance Film Festival între 6 şi 9 septembrie, în Capitală

A patra ediţie a Bucharest International Dance Film Festival se va desfăşura în perioada 6 - 9 septembrie, în şase spaţii din Capitală.



Tema ediţiei din acest an o reprezintă "[re]tracing" - urmele pe care timpul le-a lăsat în vieţile oamenilor şi ale comunităţilor din care fac parte.



"Ediţia a patra a festivalului vine într-o perioadă în care suntem obligaţi să luptăm pentru normalitate şi în care regândim coordonatele trecutului pentru a putea înţelege prezentul. Întâlnirea dintre film şi dans aduce la BIDFF poveşti despre rezistenţă, perseverenţă şi curaj. (...) Am căutat şi am găsit modalităţi ingenioase de a arhiva memoria colectivă, dar şi speculaţii îndrăzneţe asupra viitorului, prin care ne dorim să oferim un context de repoziţionare a 'individului' în raport cu 'cei mulţi', chiar dacă asta înseamnă să alterăm voit aşa numitul 'adevăr general valabil'. (...) Printr-un program complex, care aduce împreună artişti din mai multe domenii, propunem publicului un exerciţiu de imaginaţie, prin care să retrăiască realitatea pe mai multe axe: temporală, emoţională şi psihologică", a declarat Simona Deaconescu, directorul artistic al festivalului, citată în comunicat.



La ediţia din acest an, pe lângă cele două programe competiţionale (scurtmetraje internaţionale şi competiţia naţională), BIDFF aduce la Bucureşti doi specialişti internaţionali, care vor coordona laboratorul de dezvoltare de filme de dans - "Stories in Movement". În cadrul laboratorului, Guy Cools, unul dintre cei mai renumiţi dramaturgi internaţionali, va susţine atelierul de dramaturgie, iar Helena Jonsdottir, una dintre cele mai importante coregrafe din Scandinavia, inovatoare a filmului de dans, va coordona atelierul de creaţie. Laboratorul este dedicat creatorilor din sud-estul Europei şi are loc între 3 şi 9 septembrie, la Qreator şi LINOTIP - Centru Independent Coregrafic şi va fi finalizat cu o sesiune de pitching de idei dedicată participanţilor. Cea mai bună prezentare va câştiga un premiu în valoare de 700 de euro, oferit de Institutul Cultural Român.



Gazdele şi partenerii proiectului sunt Cinema Elvire Popesco (Institutul Francez din România), Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, LINOTIP - Centru Independent Coregrafic, DESCHIS Atelier, DESCHIS Gastrobar şi Qreator.



Bucharest International Dance Film Festival este un proiect al Asociaţiei Tangaj Dance, realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Institutului Cultural Român, Consulatului Onorific al Republicii Islanda la Bucureşti, British Council şi Institutului Balassi. AGERPRES