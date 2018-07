"Buffy the Vampire Slayer" se întoarce, dar cu o actriţă de culoare în rolul principal

Ramura de televiziune a studioului american 20th Century Fox pregăteşte în prezent o nouă versiune a serialului "Buffy the Vampire Slayer" (1996-2003), cu o eroină de culoare, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt, confirmând informaţiile din mai multe media americane.



Pe lângă personajul principal, Fox 21 TV Studios vrea să propună o distribuţie mai variată decât serialul original, în care toţi actorii principali erau albi, scrie site-ul specializat Deadline.



Adolescenta americană Buffy Summers, interpretată în serialul original de Sarah Michelle Gellar, luptă cu ajutorul prietenilor ei împotriva vampirilor care reprezintă o ameninţare permanentă.



Monica Owusu-Breen, care a mai lucrat la seriale precum "Charmed", "Alias" sau "Lost", a fost desemnată drept scenaristă, creatoare şi producătoare executivă a noului serial, produs de acelaşi studio ca şi originalul.



Ea a va fi asistată de creatorul seriei originale şi scenaristul de succes ("Justice League" sau "Avengers> Age of Ultron") Joss Whedon, care va fi producător executiv.



Proiectul nu are încă un difuzor şi va fi prezentat în această vară mai multor canale şi platforme de difuzare, potrivit Deadline.AGERPRES