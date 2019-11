Când se termină serialul fenomen "The Walking Dead"

Gene Page/AMC/Gene Page/AMC The Walkign Dead (2017) Season 7, Episode 10 Andrew Lincoln as Rick Grimes The Walkign Dead (2017) Season 7, Episode 10 Andrew Lincoln as Rick Grimes

Serialul "The Walking Dead" s-ar putea încheia după cel de-al 12-lea sezon, preconizându-se că va lua sfârșit pe 12 martie 2022, potrivit unor surse din interior, citate de independent.co.uk. Drama zombie se difuzează în SUA, pe rețeaua AMC, aflându-se în prezent la jumătatea celui de-al zecelea sezon.

Producătorul Scott Gimple vrea să se concentreze mai degrabă pe cel de-al doilea serial, "Fear the Walking Dead", care se află acum la cel de-al șaselea sezon. În plus, de anul viitor va fi difuzat un al doilea spin off, axat pe aventurile unui grup de adolescenți prinși în apocalipsă.

În 2018 a fost anunțată o trilogie de filme centrată pe personajul lui Andrew Lincoln, Rick Grimes. Actorul a părăsit platourile de filmare la jumătatea celui de-al noulea sezon din "The Walking Dead". Știrea a fost urmată de anunțul că vedeta Danai Gurira, care a interpretat-o pe Michonne încă din sezonul trei, va pleca anul viitor.

„Planurile actuale ale companiei este să mai facem încă două sezoane din "The Walking Dead" și apoi să ne concentrăm pe spin-off-uri. În timp ce serialul inițial poate fi încheiat, rămâne mult material pentru celelalte”, se arată într-un raport al rețelei AMC.

"The Walking Dead" a început în 2010. Din distribuția actuală fac parte Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan și Samantha Morton.

Serialul se difuzează și în România pe HBO, acum fiind în derulare cel de-al noulea sezon.