Cannes 2019 - Documentarele ''For Sama'' şi ''La cordillčre des songes'', recompensate cu L'Oeil d'or

Documentarul-şoc "For Sama", de Waad al-Kateab, o frescă a vieţii în Alep în timpul celei mai dramatice perioade a conflictului sirian, şi "La Cordillčre des songes", de Patricio Guzman, împart L'Oeil d'or, premiul care, din 2015, recompensează documentarele prezentate la Festivalul de Film de la Cannes, informează AFP.



Înmânarea premiilor a avut loc în timpul unei scurte ceremonii, de către un juriu prezidat de cineasta Yolande Zauberman.



Documentarul "este un act cinematografic al nesupunerii, al întrebărilor, al încercărilor", a declarat preşedinta juriului, cunoscută pentru documentarul "M".



"For Sama", un documentar produs alături de britanicul Edward Watts, a avut efectul unui electroşoc pe Croazetă. Adresat fetiţei regizoarei, Sama, filmul urmăreşte viaţa de zi cu zi a lui Waad al-Kateab şi a soţului ei, de profesie medic, într-un spital dintr-un Alep aflat sub bombardament.



"Documentarul a fost realizat pentru a-i explica Samei alegerea incredibil de dificilă pe care a trebuit să o facem de a rămâne în Siria în perioada soldată cu cele mai multe victime", a declarat al-Kateab.



Cel de-al doilea film premiat, "La Cordillčre des songes", al cineastului chilian Patricio Guzman, absent de la ceremonie, are drept subiect exploatarea minieră în Anzii Cordilieri, pretext pentru regizor de a reveni la epoca dictaturii lui Pinochet (1973-1990).

