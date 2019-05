Cannes 2019 - Pelicula braziliană ''A Vida Invisível de Eurídice Gusmăo'', recompensată cu premiul Un Certain Regard

Chiara Mastroianni a câştigat vineri premiul pentru interpretare al secţiunii Un Certain Regard, parte a Festivalului de Film de la Cannes, în cadrul unei ceremonii care a acordat cea mai importantă distincţie brazilianului Karim Aďnouz pentru pelicula "A Vida Invisível de Eurídice Gusmăo", informează AFP.



"N-am câştigat niciodată un premiu, aşa că vă mulţumesc. Împart această distincţie cu alţi actori: Vincent Lacoste, Camille Cottin şi Benjamin Biolay. Dacă n-aş fi avut aceşti parteneri, nu aş fi fost aici ", a declarat cu o voce tremurândă actriţa din "Chambre 212", adăugând că vrea să ofere acest premiul regizorului peliculei, Christophe Honoré.



În "Chambre 212", Chiara joacă rolul Mariei, o soţie infidelă, care, după 20 de ani de căsătorie, părăseşte domiciliul conjugal, după o ceartă cu soţul ei (Benjamin Biolay) pentru a-şi petrece noaptea la hotel.



Premiul Un Certain Regard, cea mai importantă distincţie a acestei secţiuni a Festivalului de la Cannes, care se desfăşoară în paralel cu competiţia pentru câştigarea Palme d'Or, a fost acordat brazilianului Karim Aďnouz pentru pelicula "A Vida Invisível de Eurídice Gusmăo".



"Dedic acest film tuturor femeilor din lume şi actriţelor mele", a declarat cineastul la primirea premiului.



Filmul este o evocare a machismului, prin intermediul destinului a două surori care nu-şi pot îndeplini visele în societatea braziliană a anilor '50.



Juriul a premiat şi două filme spaniole: "Viendra le Feu", de Olivier Laxe (premiul juriului) şi "Liberte" (premiul special al juriului), de Albert Serra.



Premiul pentru regie a fost acordat rusului Kantemir Balagov, de 27 de ani, pentru "Beanpole", al doilea său lungmetraj după "Tesnota", în timp ce francezul Bruno Dumont a primit menţiunea specială a juriului pentru filmul său "Jeanne".



De asemenea, filmul "The Climb" al americanului Michael Covino şi producţia canadiană "La Femme de Mon Frčre" au fost recompensate cu premiul Coup de Coeur.



Acordarea premiilor secţiunii Un Certain Regard precedă cu 24 de ore anunţarea Palme d'Or, cel mai râvnit premiu al festivalului.



În 2019, la această secţiune au concurat 18 pelicule, dintre care 9 filme de debut. Juriul a fost prezidat de regizoarea şi actriţa libaneză Nadia Labaki, care în 2018 a câştigat premiul juriului la Cannes pentru "Capernaum".

